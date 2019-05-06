Пн, 6.05.2019
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Рийна Сиккут решила побороться за пост председателя соцдемов

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Рийна Сиккут.

ФОТО: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Бывший министр здравоохранения и труда, ныне депутат Рийгикогу Рийна Сиккут объявила о намерении побороться за пост председателя Социал-демократической партии.

В понедельник, 6 мая, Сиккут разослала однопартийцам письмо, в котором сообщила, что будет баллотироваться на пост лидера соцдемов.

Ранее выдвижение своих кандидатур на пост председателя Социал-демократической партии анонсировали Лаури Ляэнеметс и Индрек Саар, пишет rus.err.ee.

Выборы нового руководства Социал-демократической партии пройдут 9 июня в Тарту на общем съезде политической силы.

Действующим председателем СДПЭ является Евгений Осиновский, который не намерен сохранять за собой пост.

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