Рийна Сиккут решила побороться за пост председателя соцдемов

В понедельник, 6 мая, Сиккут разослала однопартийцам письмо, в котором сообщила, что будет баллотироваться на пост лидера соцдемов.

Ранее выдвижение своих кандидатур на пост председателя Социал-демократической партии анонсировали Лаури Ляэнеметс и Индрек Саар, пишет rus.err.ee.

Выборы нового руководства Социал-демократической партии пройдут 9 июня в Тарту на общем съезде политической силы.