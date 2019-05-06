Что такое безопасность?

Судить о безопасности авиалайнера по числу мелких и крупных авиапроисшествий за определенный период времени не совсем правильно. Этот показатель необходимо рассматривать в контексте числа совершенных взлетов-посадок или количества времени, проведенного в воздухе.

Такую информацию официально получить почти невозможно, хотя активность каждого самолета отслеживается в реальном времени.

Если самолет оснащен транспондером определенного типа, который применяют в том числе и на SuperJet100, то он передает в эфир данные о своем местонахождении, и их собирают и обрабатывают специальные сервисы в интернете.

Крупные авиакомпании, такие как российский национальный перевозчик «Аэрофлот», располагая парком разных самолетов, могут собирать и изучать статистику по разным типам воздушных судов и делать на основании ее анализа выводы. В апреле 2018 года в распоряжение Би-би-си попал документ, в котором анализировалась подобная статистика «Аэрофлота».

В нем говорилось, что у самолетов Boeing и Airbus, которые использует «Аэрофлот», показатель «уровень безопасности полетов» оценивался как высокий. У самолета SSJ-100 он считался «средним».

«К наиболее серьезным рискам, выявленным в отчетный период (февраль 2018 года - Би-би-си), относятся риски, связанные с попаданием ВС (имеются в виду все самолеты авиапарка компании - Би-би-си) в сложные метеоусловия, а также риски, связанные с неисправностью пилотажно-навигационного оборудования ВС RRJ-95В», - говорилось в документе.

Авиационные специалисты отмечают, что, когда речь заходит о безопасности, то это не означает, что самолет может сломаться на земле или в воздухе, а указывает на то, выпустят или нет его в полет инженеры и техники на земле, а также сколько заплатят за обслуживание и ремонт финансовые отделы авиакомпаний.

Поскольку каждый борт проверяют перед каждым полетом (кроме того, каждый лайнер регулярно проходит сервисное обслуживание), то самолет с невысоким уровнем безопасности будет просто меньше летать. Это будет стоить больших денег, но в авиации компании скорее потратят дополнительные средства, чем выпустят неисправный самолет в рейс.

Самолеты на земле

В авиакомпаниях, которые используют SuperJet100, нередки случаи многодневного и даже многомесячного простоя этих лайнеров.

В октябре 2018 года треть самолетов Superjet100 в крупных авиакомпаниях не летала. По данным на 29 октября из 50 самолетов SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» более шести дней кряду не летали 15. Из них только два оставались на земле с 19 октября, и один - с 18 октября.

Сейчас из полусотни «Суперджетов» у «Аэрофлота», по данным FlightRadar24, не летают в течение нескольких недель, либо летают крайне нерегулярно всего восемь машин.

Из 22 самолетов мексиканской компании Interjet, судя по тому же источнику, не летают больше месяца 16. Многие из них стоят на земле с прошлого года.

В ноябре 2018 года газета «Ведомости» написала, что основной проблемой лайнера стали двигатели SaM146, которые производит совместное российско-французское предприятие.

Помимо того, что эти двигатели чаще ломаются, пишут «Ведомости», самолеты простаивают и из-за нехватки подменных моторов. Организацию пула запасных двигателей и других запчастей руководство «Гражданских самолетов Сухого» ранее называло одной из приоритетных задач.

Все эти проблемы уже привели к трудностям с продажами самолетов за границей: в ноябре бельгийская компания Brussels Airlines отказалась от «Суперджетов» (в феврале их лизингодатель - ирландская CityJet объявила, что вернет самолеты владельцу), а в марте РБК и издание FlightGlobal написали, что об этом же начинают подумывать в мексиканской компании Interjet, хотя решение там не было принято.

Первый постсоветский

«Суперджет» для России был во многом имиджевым проектом - первый полностью спроектированный и построенный в России авиалайнер, пусть не в самом большом классе, но все-таки был построен, сертифицирован и запущен в производство. И государство старается поддержать его.

В сентябре «Аэрофлот» подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов «Суперджет». Они будут поставлены авиакомпании с 2019 по 2026 годы. ГСС планирует создать новую, укороченную версию Superjet на 75 пассажиров, рассчитывая на то, что она будет более востребована на рынке.

В проекте участвовало большое количество как иностранных компаний, так и совместных предприятий. В 2007 году доля иностранных материалов и комплектующих в самолете составила 55,4%. А к 2016 году она только увеличилась и составила 72%.

Сейчас в ГСС проводится программа импортозамещения - в компании стараются отказаться от иностранных комплектующих.

Летные данные Superjet100 по оценкам специалистов оказались на мировом уровне. Оснащенный электродистанционной системой управления, принцип которой соответствует той, что использует Airbus, самолет оказался легок в управлении.

«Лучшего в жизни ничего не встречал, - рассказал Би-би-си летчик-испытатель ГСС Михаил Марков. - Устойчивость и управляемость. Грубо говоря, если вы на нем не летали, то я вас посажу в „Суперджет“, и вы на нем взлетите и сядете».