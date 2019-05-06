Жесткая посадка авиалайнера SuperJet100 в Шереметьево привела к гибели более 40 человек.

ФОТО: Fyodor Malinin / Fyodor Malinin/TASS

Жесткая посадка авиалайнера SuperJet100 в Шереметьево, которая привела к гибели более 40 человек, стала второй авиакатастрофой в истории лайнера.

Семь лет назад, в мае 2012 года в Индонезии «Суперджет» с регистрационным номером RA-97004 разбился во время показательных полетов - из-за ошибок пилотов и диспетчеров лайнер врезался в гору. Эта катастрофа произошла во время технического полета, и, несмотря на гибель 45 человек, тот факт, что ее причиной был человеческий фактор, не сильно сказался на репутации лайнера.

С 2011 года, когда началась коммерческая эксплуатация «Суперджета», только последняя катастрофа произошла во время полета на пассажирских линиях.

Говорить о ее причинах еще слишком рано, а следствие рассматривает сразу несколько версий, включая и человеческий фактор, и неисправность оборудования.

За восемь лет эксплуатации с «Суперджетами» случилось несколько происшествий. Два крупных попали в прессу: в 2013 году в Исландии во время сертификационного полета из-за неисправности шасси самолет с заводским номером 95005 приземлился с убранными стойками (самолет не был списан, но не используется на коммерческих линиях), а в 2018 году лайнер с регистрационным номером RA-89011 во время посадки в Якутске выкатился за пределы ВПП. Этот борт восстанавливать не стали.