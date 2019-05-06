В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»

Нападающий клуба Первой английской футбольной лиги «Сканторп Юнайтед» Джош Моррис забил мяч после того, как вратарь «Плимут Аргайл» Мэтт Мэйси получил травму.
В середине второго тайма «Плимут» вел во встрече — 2:1. Мэйси получил повреждение и хотел выбить мяч за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь.
Однако Моррис остановил мяч перед линией и с острого угла отправил его в ворота, сравняв счет. «Плимут» в Twitter-аккаунте назвал этот гол «самым неспортивным в истории».
Встреча завершилась победой «Плимута» со счетом 3:2.
Аналогичный инциндент произошел и в хоккее: в матче плей-офф Кубка Стэнли между "Далласом" и "Сент-Луисом" (1:4) на 49-й минуте при счете 1:2 шайба после броска защитника «Блюз» Колтона Парайко попала в голкипера, тот упал, держась за левую ключицу и отбросив клюшку. Шайба при этом осталась у «Сент-Луиса», и Джейден Шварц забил третий гол. В следующей же атаке Бишоп пропустил еще одну шайбу и был заменен на Антона Худобина.