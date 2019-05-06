В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»

Однако Моррис остановил мяч перед линией и с острого угла отправил его в ворота, сравняв счет. «Плимут» в Twitter-аккаунте назвал этот гол «самым неспортивным в истории».

Аналогичный инциндент произошел и в хоккее: в матче плей-офф Кубка Стэнли между "Далласом" и "Сент-Луисом" (1:4) на 49-й минуте при счете 1:2 шайба после броска защитника «Блюз» Колтона Парайко попала в голкипера, тот упал, держась за левую ключицу и отбросив клюшку. Шайба при этом осталась у «Сент-Луиса», и Джейден Шварц забил третий гол. В следующей же атаке Бишоп пропустил еще одну шайбу и был заменен на Антона Худобина.