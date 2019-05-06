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  • В Таллинне у некоторых камер измерения скорости появится новая функция

В Таллинне у некоторых камер измерения скорости появится новая функция

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Камера слежения за скоростью. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Во вторник, 7 мая 2019 года, с 12:00 камеры контроля скорости, расположенные на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе (так называемый перекресток Кристийне) в Таллинне, помимо скорости, будет фиксировать нарушения, связанные с проездом на красный свет.

Камеры в Кристийне будут фотографировать со вспышкой и фиксировать транспортные средства, которые пересекли стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. «С завтрашнего дня камеры будут фиксировать игнорирование запрещающего сигнала светофора, а нарушители получат штрафы. Производством по нарушениям и штрафными квитанциями занимается Департамент полиции и пограничной охраны», - сказал начальник службы региональной организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

Период тестирования камер длился более трех месяцев, это было необходимо для того, чтобы всесторонне проверить работу системы и по мере надобности провести последние работы по ее настройке и наладке.

Всего в настоящий момент Департамент шоссейных дорого использует 50 измерительных систем и 68 измерительных кабин. Месторасположение всех камер контроля скорости можно найти здесь.  

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