В Таллинне у некоторых камер измерения скорости появится новая функция

Камеры в Кристийне будут фотографировать со вспышкой и фиксировать транспортные средства, которые пересекли стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. «С завтрашнего дня камеры будут фиксировать игнорирование запрещающего сигнала светофора, а нарушители получат штрафы. Производством по нарушениям и штрафными квитанциями занимается Департамент полиции и пограничной охраны», - сказал начальник службы региональной организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

Период тестирования камер длился более трех месяцев, это было необходимо для того, чтобы всесторонне проверить работу системы и по мере надобности провести последние работы по ее настройке и наладке.