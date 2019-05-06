Главный тренер сборной Эстонии переезжает в Австрию

Наставик сборной Эстонии по хоккею, финн Юсси Тупамяки, продолжит свою карьеру в Австрии, но желает и в дальнейшем руководить сборной Эстонии, передает Postimees.
Четыре года Тупамяки руководил национальной хоккейной сборной, добившись в прошлом году лучшего за десятилетие результата - бронзовых медалей чемпионата мира в третьем по силе эшелоне мирового хоккея. После домашнего чемпионата мира, на котором команда Эстонии заняла четвертое место, Тупамяки объявил, что желает возглавить один из австрийских клубов.
"Переезжаю в Австрию, чтобы возглавить один из местных клубов, название которого сейчас не хотел бы называть - сказал финский специалист - Однако и в будущем хотел бы помогать команде Эстонии. С руководством федерации мы об этом уже поговорили. У меня есть большое желание продолжить свою работу и в Эстонии."
Препятствием на пути Тупамяки может послужить тот факт, что если команда финского наставника пройдет в плей-офф, Тупамяки будет крайне трудно вовремя присоединиться к подготовке сборной страны к чемпионату мира.
"Мы должны с руководством Эстонского хоккейного союза разработать план А и план Б. Но в любом случае я останусь связанным с эстонским хоккеем и готов помогать ему в такой мере, в какой мне это будет возможно", добавил 41-летний финский наставник.
В карьере Тупамяки уже был период, когда финн руководил как клубом, так и сборной Эстонии: в 2017 году Тупамяки возглавлял австрийский клуб "Брегензервальд" и сборную Эстонии.