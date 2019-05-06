Пешеходный туннель на улице Котка закроют на длительный срок

Об этом сообщила пресс-служба предприятия Eesti Raudtee, напомнив, что в начале весны работники госкомпании AS Eesti Raudtee обнаружили в бетонных опорных стенах технологического каменного тоннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны улицы Котка серьезные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов, где внешний бетон тоннеля продолжает разрушается.

Для того чтобы остановить разрушение конструкции и обеспечить безопасность пешеходов и железнодорожного движения, в период с 13.05.2019 по 03.06.2019 будет вестись ремонт опорных стен. В указанный период туннель будет закрыт для пешеходов.

«Целью ремонтных работ является устранение риска разрушения подпорных стен туннеля. В ходе работ существующие подпорные стены сохранятся, но их конструкция будет укреплена», - прокомментировал представитель госфирмы Иво Лахт.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что речь идет о туннеле, который использовался в течение длительного времени и имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект на сегодняшний день устарел и нуждается в реконструкции.

«Поскольку главным приоритетом является обеспечение безопасности пешеходов, а также удобство их передвижения, то по заказу Департамента коммунального хозяйства в течение ремонтных работ будет также улучшено освещение туннеля. Благодарю AS Eesti Raudtee за быстрое техническое решение данного вопроса», - добавил Рийбе.

В этот период пешеходов просят использовать официально разрешенные железнодорожные переходы, которыми являются - туннель Лиллекюла, а с другой стороны - виадук Тонди.