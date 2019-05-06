Хронология аварий и катастроф Sukhoi Superjet 100

9 мая 2012 года предсерийный экземпляр Sukhoi Superjet 100, выполняя демонстрационный полет, врезался в гору Салак недалеко от Джакарты (Индонезия). В самолете находились работники «Сухого» и представители местных авиакомпаний. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования: пилот проигнорировал сигнал тревоги, увлекшись беседой с потенциальным клиентом. В результате крушения погибли 45 человек.

21 июля 2013 года еще один предсерийный экземпляр «Сухого» во время испытаний совершил аварийную посадку в Кефлавике (Исландия), приземлившись с убранными шасси. Во время запланированного прерванного захода на посадку пилот заглушил не тот двигатель, самолет стал терять высоту и ударился фюзеляжем о взлетную полосу. При эвакуации пострадал один из пяти членов экипажа.

10 октября 2018 года самолет авиакомпании «Якутия», совершавший рейс из Улан-Удэ в Якутск, в результате разрушения шасси при посадке выкатился за пределы посадочной полосы. Предполагается, что причиной аварии могла быть обледеневшая полоса и ее плачевное состояние. Самолет в результате получил столь серьезные повреждения, что был списан. Из 92 находившихся на борту человек незначительные травмы получили четверо.