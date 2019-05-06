Хронология аварий и катастроф Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 называют довольно сырым самолетом, из-за различных технических проблем компания потеряла значительную часть заказов и в основном востребована на российском рынке. Однако авиакатастрофа с большим количеством жертв с самолетами этого типа до вчерашнего дня была всего одна.
9 мая 2012 года предсерийный экземпляр Sukhoi Superjet 100, выполняя демонстрационный полет, врезался в гору Салак недалеко от Джакарты (Индонезия). В самолете находились работники «Сухого» и представители местных авиакомпаний. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования: пилот проигнорировал сигнал тревоги, увлекшись беседой с потенциальным клиентом. В результате крушения погибли 45 человек.
21 июля 2013 года еще один предсерийный экземпляр «Сухого» во время испытаний совершил аварийную посадку в Кефлавике (Исландия), приземлившись с убранными шасси. Во время запланированного прерванного захода на посадку пилот заглушил не тот двигатель, самолет стал терять высоту и ударился фюзеляжем о взлетную полосу. При эвакуации пострадал один из пяти членов экипажа.
10 октября 2018 года самолет авиакомпании «Якутия», совершавший рейс из Улан-Удэ в Якутск, в результате разрушения шасси при посадке выкатился за пределы посадочной полосы. Предполагается, что причиной аварии могла быть обледеневшая полоса и ее плачевное состояние. Самолет в результате получил столь серьезные повреждения, что был списан. Из 92 находившихся на борту человек незначительные травмы получили четверо.
5 мая 2019 года Superjet, принадлежавший компании «Аэрофлот» и выполнявший рейс Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», ударился о посадочную полосу и загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб, в том числе один член экипажа. По одной из версий самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за возникших проблем с автоматикой и отказа радиосвязи.