Пн, 6.05.2019
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  • Обвиняемый в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве получил 16 лет тюрьмы

Обвиняемый в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве получил 16 лет тюрьмы

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Место убийства 15-летней Насти.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Артема Дроникова (19), которого обвинили в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве.

Согласно решению суда, вынесенном 6 мая, вина Дроникова в убийстве доказана. Приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура, настаивавшая на 20-летнем сроке лишения свободы для обвиняемого, сообщает Rus.ERR.

В законную силу приговор Вируского уездного суда не вступил.

Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года, вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали Артема - бывшего бойфренда убитой.

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