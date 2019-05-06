Обвиняемый в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве получил 16 лет тюрьмы

Согласно решению суда, вынесенном 6 мая, вина Дроникова в убийстве доказана. Приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура, настаивавшая на 20-летнем сроке лишения свободы для обвиняемого, сообщает Rus.ERR .

Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года, вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали Артема - бывшего бойфренда убитой.