В крушении SSJ-100 в Шереметьево много непонятного: версии

Forbes собрал мнения экспертов о возможных причинах, некоторые сомневаются в том, что возгорание было вызвано ударом молнии.

Один из выживших пассажиров рейса Дмитрий Хлебушкин, отвечая на вопрос РИА «Новости» о молнии, рассказал, что видел вспышку белого света. Пожар на борту, по его словам, начался после второго удара о землю при посадке.

Между тем эксперт в области авиации Вадим Лукашевич в беседе с агентством усомнился, что самолет загорелся именно из-за попадания молнии. Он пояснил, что воздушные суда снабжены молниезащитой, летают в грозовых фронтах и за один полет могут «собрать» несколько молний.

«Нормальный самолет этого даже не заметит. На всех имеется система слива статического электричества. Да, возможен выход из строя каких-то приборов, но это не катастрофа. Говорят о возгорании двигателя из-за попадания молнии. Почему двигатель от этого должен загореться? Есть система пожаротушения двигателя, она должна была сработать», - сказал Лукашевич.

По его словам, молния должна была бы разрушить двигатель, чтобы возникло возгорание. «Версия с молнией сомнительна», - считает эксперт. Он не исключил, что молния могла попасть в самолет, а система защиты не сработала, а к пожару в салоне привело короткое замыкание в электросистемах самолета.

В то же время, по его мнению, пожар мог произойти уже в момент жесткой посадки, если стойки шасси пробили баки с горючим. По мнению Лукашевича, в данной ситуации очень много непонятного.

В версии с молнией сомневается и эксперт Avia.ru Владимир Карнозов. Он пояснил, что горит не двигатель, а топливо. А если самолет загорелся в полете, то это большая удача, что кого-то удалось спасти, так как в полете лайнеры горят очень быстро из-за мощного притока воздуха. В то же время он добавил, что последствия от попадания молнии могут быть разными.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что при попадании молнии могли загореться баки, но этого не произошло, а пожар начался уже после посадки. «Причиной могла стать как грубая посадка, так и поломки в самолете», - полагает эксперт.

Исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников предположил, что причиной пожара, помимо молнии, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании в двигателях либо попадание посторонних предметов в турбины, например, «камня на взлетной полосе».

Источник «Интерфакса» в экстренных службах ранее сообщил, что после попадания молнии в самолет экипаж утратил связь с диспетчерами, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо перед посадкой и сажал самолет с превышением посадочной массы и большим перелетом около 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. «Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся», - рассказал источник.