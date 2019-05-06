Число задержанных за превышение скорости в Эстонии выросло с начала года почти на 60%

За первые четыре месяца 2019 года на дорогах Эстонии резко выросло число водителей, задержанных за превышение скорости.
Если в январе-апреле 2018 года полиция остановила за нарушение скоростного режима 9114 водителей, то за аналогичный период текущего года - 16 160, из них 5752 - в апреле 2019 года, следует из статистики Департамента полиции и погранохраны.
При этом число задержанных за превышение скорости в пределах населенных пунктов выросло втрое: с 3517 до 9037, пишет rus.err.ee.
Число задержанных водителей с признаками опьянения за тот же период практически не изменилось: если за первые четыре месяца прошлого года за это нарушение были наказаны 1917 водителей, то в январе-апреле 2019 года - 1958, включая 752 в состоянии уголовно наказуемого опьянения.