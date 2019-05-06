Число задержанных за превышение скорости в Эстонии выросло с начала года почти на 60%

Если в январе-апреле 2018 года полиция остановила за нарушение скоростного режима 9114 водителей, то за аналогичный период текущего года - 16 160, из них 5752 - в апреле 2019 года, следует из статистики Департамента полиции и погранохраны.

При этом число задержанных за превышение скорости в пределах населенных пунктов выросло втрое: с 3517 до 9037, пишет rus.err.ee.