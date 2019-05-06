Самая серая мышь Рийгикогу вновь прорвалась в парламент

По данным Balti Meediamonitooringu Grupp (BMMG), отследившей упоминания в СМИ членов предыдущего состава Рийгикогу, 266 раз упомянутый как в эстонской, так и в русской журналистике центрист Игорь Кравченко, стал самым неинтересным для общественности политиком, однако, он продолжит работу и в новом составе парламента, пишет Postimees.
Кравченко попал в состав Рийгикогу, начавший работу весной 2015 года, лишь в декабре 2016 года, когда отец премьер-министра Юри Ратаса Рейн Ратас остановил свои полномочия из-за болезни. В действительности замещающим членом парламента Рейна Ратаса являлся тогдашний вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, который не захотел идти в парламент. Следующим по спискам шел Кравченко.
И после нынешних мартовских выборов Кравченко не попал в Рийгикогу в первую очередь. Занимавший в общереспубликанском списке Центристской партии 46 место Кравченко собрал в Мустамяэ и Нымме 1223 голоса (в 2015 году его добычей стали 1360 голосов), а потому изначально в парламент он не прошел. Но поскольку старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс от места отказался, Кравченко вновь занял место в Рийгикогу и продолжит работу в качестве члена комиссии по окружающей среде.
«Я не хочу привлекать особое внимание к своей скромной персоне. Я старался держать настолько низкий профиль, насколько это было позволено. Для того чтобы выйти на другой уровень по количеству голосов, нужно повышать количество упоминаний, но я к этому совсем не готов. Я готов увеличить объемы своей работы в „полях“ - прямое общение с избирателями», - прокомментировал Кравченко.
И хотя Кравченко согласился, что внимание общественности является одной из самых крупных валют политика, он, по его словам, старается говорить со своими избирателями напрямую, а не через СМИ. В числе 266 упоминаний Кравченко, были заметки как в эстонязычных, так и в русскоязычных СМИ, но поскольку он был и членом Таллиннского городского собрания (сейчас – член районного собрания Мустамяэ), то чаще всего о нем писал «Раэпресс».
Чаще всего его упоминали в числе других членов парламента. Кравченко говорит, что отправлял все же редакциям и несколько статьей-мнений: «Мои избиратели в Мустамяэ, и в мустамяэской газете я выступают достаточно часто».
Крупнейшие достижения
Если не брать принесение присяги, то за два года и четыре месяца Кравченко брал слово в Рийгикогу десять раз. Когда Eesti Ekspress в феврале 2017 года спросил депутатов о самых крупных рабочих достижениях, Кравченко ответил, что защищал повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро.
Теперь Кравченко говорит, что хотя он больше всего работал в комиссии по окружающей среде, иногда оставалось время и на социальную комиссию. Там, по его оценке, самым большим делом было повешение пособия для детей с недостатками, которое оставалось на уровне 2006 года: «Решение уступит в силу со следующего года, я считаю, что это большой шаг. Думаю, что весь состав социальной комиссии может гордиться этим».
На вопрос, что он обещает избирателям сделать в новом составе Рийгикогу, политик ответил, что не хочет раздавать пустых обещаний. Он отметил, что новая коалиция сама по себе является пробным камнем и неизвестно, что из нее вообще выйдет: «Сейчас я еду из Петербурга, куда ездил говорить о сотрудничестве с одной мустамяэской школой. Во время прежнего состава, мне удалось подружиться с одной минской школой, теперь пытаемся сделать то же самое в Петербурге».
Из первой десятки менее всего упоминаемых в СМИ парламентариев всего двое просидели в парламенте все четыре года Терье Трей (Партия реформ) с 392 упоминаниями и Райво Пылдару (Консервативной народная партия Эстонии) с 512 упоминаниями. Все остальные попали в качестве замещающих членов намного позже. Некоторые несколько раз приходили-уходили. Например, реформисты Иви Ээнмаа и Пеэп Ару, о которых СМИ говорили соответственно 546 и 635 раз. В новом составе из этого списка продолжит работу только Игорь Кравченко.
Список самых упоминаемых депутатов, как и ожидалось, возглавляют бывший премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ, 14 244 упоминаний), лидер социал-демократов Евгений Осиновский (11 198 упоминаний) и его однопартиец, спикер парламента Эйки Нестор (9412 упоминаний).
Звезды русских СМИ
Если первая тройка самых упоминаемых депутатов Рийгикогу и в эстоноязычных, и в русскоязычных СМИ сходятся, то дальше у русскоязычных журналистов лидируют центрист Михаил Стальнухин и его бывшая соратница по партии Ольга Иванова. В эстонских СМИ на этих местах расположились Маргус Цахкна (Eesti 200) и Март Хельме (EKRE).
Если русскоязычные журналисты упоминали Стальнухина и Иванову чуть больше тысячи раз, то в эстоноязычных о каждом написали чуть больше 2000 раз, благодаря чему они заняли 23 и 26 места.
По словам преподавателя Таллиннского университета и медиа-эксперта Виталия Белобровцева, причина их успеха проста – оба политика оказывались в эпицентре скандалов, а современная журналистика кормится на скандалах.
«Имя Стальнухина было в зубах СМИ в связи с его автолизингом – у него нет водительских прав, но из депутатской компенсации он покрывает расходы на авто. Вторым кругом тем был регион: он бравурно защищал попавших под следствие нарвских руководителей. Кроме того, нужно припомнить его острые выступления в зале парламента: он – опытный политик и знает, как привлечь внимание журналистов», - прокомментировал Белобровцев.
С Ивановой, по его словам, так же история: «Скандалов было меньше, но один из них оказался поворотным. Она была самой разговорчивой фигурой в так называемом противостоянии трех сестер против Центристской партии. После окончания бунта она еще и получила ореол мученицы. Как известно, люди сострадают мученикам, русские люди особенно».