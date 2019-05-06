Самая серая мышь Рийгикогу вновь прорвалась в парламент

Кравченко попал в состав Рийгикогу, начавший работу весной 2015 года, лишь в декабре 2016 года, когда отец премьер-министра Юри Ратаса Рейн Ратас остановил свои полномочия из-за болезни. В действительности замещающим членом парламента Рейна Ратаса являлся тогдашний вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, который не захотел идти в парламент. Следующим по спискам шел Кравченко.

И после нынешних мартовских выборов Кравченко не попал в Рийгикогу в первую очередь. Занимавший в общереспубликанском списке Центристской партии 46 место Кравченко собрал в Мустамяэ и Нымме 1223 голоса (в 2015 году его добычей стали 1360 голосов), а потому изначально в парламент он не прошел. Но поскольку старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс от места отказался, Кравченко вновь занял место в Рийгикогу и продолжит работу в качестве члена комиссии по окружающей среде.

Чаще всего упоминаемые в СМИ депутаты Рийгикогу. ФОТО: Pm

«Я не хочу привлекать особое внимание к своей скромной персоне. Я старался держать настолько низкий профиль, насколько это было позволено. Для того чтобы выйти на другой уровень по количеству голосов, нужно повышать количество упоминаний, но я к этому совсем не готов. Я готов увеличить объемы своей работы в „полях“ - прямое общение с избирателями», - прокомментировал Кравченко.

И хотя Кравченко согласился, что внимание общественности является одной из самых крупных валют политика, он, по его словам, старается говорить со своими избирателями напрямую, а не через СМИ. В числе 266 упоминаний Кравченко, были заметки как в эстонязычных, так и в русскоязычных СМИ, но поскольку он был и членом Таллиннского городского собрания (сейчас – член районного собрания Мустамяэ), то чаще всего о нем писал «Раэпресс».

Чаще всего его упоминали в числе других членов парламента. Кравченко говорит, что отправлял все же редакциям и несколько статьей-мнений: «Мои избиратели в Мустамяэ, и в мустамяэской газете я выступают достаточно часто».

Крупнейшие достижения

Если не брать принесение присяги, то за два года и четыре месяца Кравченко брал слово в Рийгикогу десять раз. Когда Eesti Ekspress в феврале 2017 года спросил депутатов о самых крупных рабочих достижениях, Кравченко ответил, что защищал повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро.

Теперь Кравченко говорит, что хотя он больше всего работал в комиссии по окружающей среде, иногда оставалось время и на социальную комиссию. Там, по его оценке, самым большим делом было повешение пособия для детей с недостатками, которое оставалось на уровне 2006 года: «Решение уступит в силу со следующего года, я считаю, что это большой шаг. Думаю, что весь состав социальной комиссии может гордиться этим».