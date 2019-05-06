Лука Модрич не нужен Зидану и "Реалу"

Мадридский "Реал" может начать следующий сезон сильно обновленным составом. Помимо Гарета Бэйла, чье будущее в Мадриде находится под большим вопросом, и нескольких игроков ротации, главный тренер клуба Зинедин Зидан усомнился в необходимости сохранить в команде хорвата Луку Модрича, передает championat.com.
Как сообщает AS, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан начал сомневаться в целесообразности сохранения хорватского футболиста в команде. После возвращения в «Королевский клуб» французский специалист заявил, что уже составил список из игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона. Изначально в нём не фигурировала фамилия Модрича, однако в связи с его невыразительной игрой Зидан начал сомневаться, что хавбек сможет вернуться к своей лучшей форме.
Отмечается, что руководство мадридского клуба хотело бы сохранить обладателя «Золотого мяча» в составе. Сам Модрич также предпочёл бы остаться в «Реале».
В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 32 матча в испанской Примере, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.