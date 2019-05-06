Пн, 6.05.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу

Лука Модрич не нужен Зидану и "Реалу"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric poses with his Ballon d'Or trophy before the Spanish League football match between Real Madrid and Rayo Vallecano at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on December 15, 2018. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

ФОТО: GABRIEL BOUYS / AFP

Мадридский "Реал" может начать следующий сезон сильно обновленным составом. Помимо Гарета Бэйла, чье будущее в Мадриде находится под большим вопросом, и нескольких игроков ротации, главный тренер клуба Зинедин Зидан усомнился в необходимости сохранить в команде хорвата Луку Модрича, передает championat.com.

Как сообщает AS, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан начал сомневаться в целесообразности сохранения хорватского футболиста в команде. После возвращения в «Королевский клуб» французский специалист заявил, что уже составил список из игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона. Изначально в нём не фигурировала фамилия Модрича, однако в связи с его невыразительной игрой Зидан начал сомневаться, что хавбек сможет вернуться к своей лучшей форме.

Отмечается, что руководство мадридского клуба хотело бы сохранить обладателя «Золотого мяча» в составе. Сам Модрич также предпочёл бы остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 32 матча в испанской Примере, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ