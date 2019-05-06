Лука Модрич не нужен Зидану и "Реалу"

Как сообщает AS, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан начал сомневаться в целесообразности сохранения хорватского футболиста в команде. После возвращения в «Королевский клуб» французский специалист заявил, что уже составил список из игроков, которые покинут «Реал» по окончании сезона. Изначально в нём не фигурировала фамилия Модрича, однако в связи с его невыразительной игрой Зидан начал сомневаться, что хавбек сможет вернуться к своей лучшей форме.