Кристина Каллас: будущее ЕС я вижу в серых тонах – разгул евроскептиков в похожей на дом престарелых Европе

Партия «Ээсти 200» вышла на евровыборы с нулевым бюджетом, решив не вкладывать в предбыворную кампанию ни цента. Лидер партии поделилась своим мнением относительно будущего ЕС.

Будущее Евросоюза я вижу в серых тонах. Европарламент окажется под давлением евроскептиков, новые идеи будет продвигать крайне сложно. Кроме того, Европа продолжает стареть.

Фрагмент беседы:

– Вы выступаете за децентрализацию принятия решений в ЕС. В чем вы видите угрозу усиления роли Брюсселя?

Кристина Каллас: – Брюссель – вместо того, чтобы развивать процессы – их регулирует. Это тормоз для развития. Вопросы социальной сферы, образования, гражданства должны оставаться прерогативой национальных государств. Евросоюз должен укреплять свои границы, так как масштабная нежелательная миграция через открытые границы опасна для Европы, это дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в ЕС.

Решать проблему беженцев нужно, но не за счет того, чтобы приглашать к себе всех беженцев без разбора. Нужно больше внимания обращать на очаги проблемы в Африке и Азии.

– По многим прогнозам, в Европарламент изберется много скептиков. Что из этого вытекает?

Кристина Каллас: – Евросоюз и Эстонию ждут четыре очень сложных года. Причин для оптимизма нет. Прогнозы показывают, что мы столкнемся с экономическим кризисом, как минимум – с охлаждением экономики. Думаю, это серьезно скажется на всей Европе. Как известно, в Южной Европе уже сейчас большие экономические проблемы, государства ведут несбалансированную бюджетную политику.

Для Эстонии ближайшие четыре года тоже станут серьезным вызовом. Не исключаю, что зарплаты учителей, которым все партии обещали существенный рост, придется даже понижать, потому что в бюджете просто не хватит денег.

Если мы не начнем инвестировать в сферу образования, то через четыре года увидим ужасающие результаты.

У нас уже сегодня кризис в образовании: нехватка учителей, возрастные кадры, необходимость закрывать школы. В списке самых сильных университетов мира первый вуз ЕС появляется только на 50-й позиции.

В лидерах – Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США, Сингапур, Китай. Вопрос повышения конкурентоспособности стоит очень остро.

– Как вы оцениваете будущее ЕС и его дееспособность?

Кристина Каллас: – Будущее Евросоюза я вижу в серых тонах. Европарламент окажется под давлением евроскептиков, новые идеи будет продвигать крайне сложно. Кроме того, Европа продолжает стареть. Медианный возраст европейца – 43 года, то есть половина населения моложе этого возраста, половина – старше. Когда я вернулась в Европу из Вьетнама, где прожила целый год, у меня было ощущение, что я приехала в дом престарелых. В этом возрасте люди больше не хотят заниматься инновационными процессами, продолжая держаться за то, что уже есть. Это и есть самая большая проблема Европы.

Уже сейчас нам приходится наблюдать, как мимо Европы пробежал и давно ее обогнал Китай, теперь мимо нас бежит Южная Корея, а скоро мы увидим, как мимо нас пробежит - с помощью Китая - и Африка.

Мы при этом будем сидеть сложа руки. Мол, мы же очень богатые, накопили состояние за последние сто лет, будем и дальше сидеть на этом богатстве, отгораживаясь от Китая, Азии, Африки и не развиваясь. Мы должны осознать, что мы – стареющее общество. Нас могут спасти только технологические решения. Необходимо обратить пристальное внимание на цифровой рынок, интернет и заняться технологическим развитием. Иначе экономике ЕС не выжить.

Не случайно, что среди десяти самых богатых фирм мира – только одна европейская компания Volkswagen (на 7-м месте). Остальные все китайские, американские и сингапурские фирмы. Мы во всем отстаем.

Необходимо срочно искать нишу, в которой Евросоюз и Эстония будут конкурентоспособны. Я имею в виду развитие электронных услуг.

Смотрите повтор беседы в прямом эфире!

Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Кристина Каллас – от скандальных плакатов до Европарламента / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Партия "Ээсти 200" запомнилась всем скандальными плакатами, показавшими разделение эстонцев и русских на два лагеря. Почему наше общество не готово воспринимать правду?

Может ли Брюссель повлиять на проблему разделенного общества?

Насколько опасно для Европы укрепление праворадикальных партий?

По многим прогнозам в Европарламент изберется много скептиков. Каким "Ээсти 200" видит будущее ЕС?

Есть ли угроза в усилении роли Брюсселя?

Какова основная цель "Ээсти 200" в Европарламенте?