Вт, 7.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд
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  • Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Кристина Каллас – от скандальных плакатов до Европарламента

Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Кристина Каллас – от скандальных плакатов до Европарламента
12.00

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Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашена председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Смотрите прямой эфир во вторник, 7 мая, в 12:00.

  • Партия "Ээсти 200" запомнилась всем скандальными плакатами, показавшими разделение эстонцев и русских на два лагеря. Почему наше общество не готово воспринимать правду?
  • Может ли Брюссель повлиять на проблему разделенного общества? 
  • Насколько опасно для Европы укрепление праворадикальных партий? 
  • По многим прогнозам в Европарламент изберется много скептиков. Каким "Ээсти 200" видит будущее ЕС?
  • Есть ли угроза в усилении роли Брюсселя?
  • Какова сновная цель "Ээсти 200" в Европарламенте?

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