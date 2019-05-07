Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Кристина Каллас – от скандальных плакатов до Европарламента
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. В студию приглашена председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
Смотрите прямой эфир во вторник, 7 мая, в 12:00.
- Партия "Ээсти 200" запомнилась всем скандальными плакатами, показавшими разделение эстонцев и русских на два лагеря. Почему наше общество не готово воспринимать правду?
- Может ли Брюссель повлиять на проблему разделенного общества?
- Насколько опасно для Европы укрепление праворадикальных партий?
- По многим прогнозам в Европарламент изберется много скептиков. Каким "Ээсти 200" видит будущее ЕС?
- Есть ли угроза в усилении роли Брюсселя?
- Какова сновная цель "Ээсти 200" в Европарламенте?