Пн, 6.05.2019
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  • Антимонопольный комитет Евросоюза займется расследованием против Apple: компании грозит огромный штраф

Антимонопольный комитет Евросоюза займется расследованием против Apple: компании грозит огромный штраф

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Apple'i logo.

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Компания Apple снова попала под прицел европейских регуляторов. Как сообщается, антимонопольщики Евросоюза решили начать расследование в рамках заявления компании Spotify о том, что Apple использует свое положение и влияние на App Store, чтобы препятствовать развитию музыкальных потоковых сервисов, включая Spotify.

Само расследование начнется в ближайшие несколько недель. Сколько оно продлится, конечно, никто предполагать не берется, пишет ixbt.com.

Apple и Spotify отказались от комментариев, но ранее технологический гигант заявлял, что Spotify хотела извлечь выгоду из инфраструктуры App Store, не внося в нее свой вклад. Что под этим подразумевалось - неясно.

Какая сумма штрафа грозит Apple, пока можно лишь гадать. Но некоторые источники за точку отсчета берут максимальный показатель в 10% от годовой выручки, а это значит, что сумма штрафа может достичь 26,6 млрд долларов (23 млрд евро).

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