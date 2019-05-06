Антимонопольный комитет Евросоюза займется расследованием против Apple: компании грозит огромный штраф

Само расследование начнется в ближайшие несколько недель. Сколько оно продлится, конечно, никто предполагать не берется, пишет ixbt.com.

Apple и Spotify отказались от комментариев, но ранее технологический гигант заявлял, что Spotify хотела извлечь выгоду из инфраструктуры App Store, не внося в нее свой вклад. Что под этим подразумевалось - неясно.