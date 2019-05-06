Неудачная неделя на позиции Анетт Контавейт не повлияла

На прошедшей неделе Анетт Контавейт не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Мадриде, но неудача не отразилась на рейтинге первой ракетки Эстонии: Контавейт по прежнему находится в середине второго десятка. Кайа Канепи, напротив, сумела улучшить свои позиции на три строки: на этой неделе Канепи занимает 76-е место рейтинга WTA. Лидирует по-прежнему японка Наоми Осака, второе место у чешки Петры Квитовой, третье место у румынки Симоны Халеп.

Однако Осака может лишиться по итогам нынешней недели своего лидерства: если японка не выйдет в полуфинал турнира в Мадриде, то первое место в рейтинге займет Халеп.