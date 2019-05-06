Temptrans прекратит обслуживание коммерческих линий Таллинн-Маарду

О прекращении обслуживания коммерческих автобусных линий маршрутов 221, 285, 286 и 288 компании уже уведомили как Северо-Эстонский центр общественного транспорта, так и Департамент шоссейных дорог, сообщает Rus.ERR.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, у жителей города нет причин для беспокойства в связи с этой ситуацией, а решение о закрытии Temptrans вышеуказанных линий не стало неожиданным для города.