Temptrans прекратит обслуживание коммерческих линий Таллинн-Маарду

С 1 июля предприятия Temptrans и Esvil-Reisid прекратят обслуживание коммерческих пассажирских автобусных линий по маршруту Маарду-Таллинн-Маарду.
О прекращении обслуживания коммерческих автобусных линий маршрутов 221, 285, 286 и 288 компании уже уведомили как Северо-Эстонский центр общественного транспорта, так и Департамент шоссейных дорог, сообщает Rus.ERR.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, у жителей города нет причин для беспокойства в связи с этой ситуацией, а решение о закрытии Temptrans вышеуказанных линий не стало неожиданным для города.
«Мы вели с ними консультации, поэтому знали позицию предприятия. Там посчитали, что конкурировать с общественными линиями им будет не под силу», - сказал Архипов, напомнив, что с 1 июля оператором общественных линий между Маарду и Таллинном станет фирма Sebe, выигравшая конкурс, который провел Северо-Эстонский центр общественного транспорта.