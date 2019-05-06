Вопрос читателя: что означает суммированное рабочее время?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар:

«Работодатель и работник могут договориться о расчете суммированного времени. Это значит, что рабочие часы в течение расчетного периода распределяются неравномерно – например, работник работает в один месяц больше, чем в другой. Расчетный период может максимально продолжаться четыре месяца, в отдельных случаях на основании коллективного договора больше (например, у медицинских работников, работников по уходу, в сельском хозяйстве и в сфере туризма).

В случае расчета суммированного рабочего времени зарплата выплачивается согласно договоренности. Если договорились о почасовой плате, то выплачивается оговоренная почасовая плата за каждый отработанный час. В случае месячной зарплаты работнику каждый месяц выплачивают зарплату, вне зависимости от того, сколько часов в этом месяце работал работник. Конечно, нужно помнить о том, что работнику нельзя платить меньше минимальной заработной платы. В этом году минимальная почасовая ставка составляет 3,21 евро, а месячная зарплата работника с полной занятостью не может быть меньше 540 евро.

Если к вам применяется четырехмесячный расчетный период, это означает, что работодатель должен распределить рабочие часы на четыре месяца, чтобы работник в течение расчетного периода выполнил свою норму часов. В данном случае, вы свою норму выработали за первые три месяца, а это значит, что в четвертом месяце вы работать не должны. Если работник будет выполнять свои трудовые обязанности, то речь пойдет о переработке, которую нужно компенсировать оплачиваемыми выходными, или по договоренности зарплатой с коэффициентом 1,5.