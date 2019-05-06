Опубликовано самое детальное изображение Вселенной

Как отмечается, фотография представляет собой мозаику и состоит из более чем 7,5 тысячи снимков, сделанных телескопом «Хаббл» на протяжении 16 лет его работы. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.