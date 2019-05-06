Опубликовано самое детальное изображение Вселенной

Как отмечается, фотография представляет собой мозаику и состоит из более чем 7,5 тысячи снимков, сделанных телескопом «Хаббл» на протяжении 16 лет его работы. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.
Фотография занимает более четверти терабайта, открыть стандартными программами ее нельзя. Оценить масштаб изображения можно только на коротком видео, которое опубликовало NASA.
Опубликованный Nasa снимок можно посмотреть по данной ссылке.