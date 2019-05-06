СКР обнародовал версии катастрофы в Шереметьево, в их числе недостаточная квалификация пилотов

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, в числе которой следователи центрального аппарата ведомства и криминалисты Главного управления криминалистики СК России с опытом расследования подобных происшествий, передает NEWSru.

Для изучения изъяты речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы, говорится на сайте СКР.

По данным СК, потерпевшими на данный момент признаны 22 человека. Допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники погибших и пострадавших. По информации ведомства, на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

После посадки 33 пассажира и четыре члена экипажа были эвакуированы. «Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса», - сообщили в ведомстве.

По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, из 41 погибшего 26 - жители региона. Проводник, погибший при спасении людей, по предварительной информации, был жителем города Североморска. «Эти данные сейчас проверяются, но, к сожалению, 26 человек - это действительно наши жители», - сказал Чибис, слова которого приводит ТАСС.

Большинство погибших пассажиров не успели выбраться из салона и задохнулись продуктами горения, сообщил источник агентства в правоохранительных органах. У них также имеются сильные термические ожоги.

В больницах Москвы остаются 9 пострадавших, состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести. Трое пациентов находятся в НИИ Вишневского, четверо - в НИИ им. Склифосовского, один направлен в медцентр ФМБА.