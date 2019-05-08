«Красная секунда»: какие угрозы поджидают пешеходов на улицах города?

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен пешеходам и проблемам, с которыми они ежедневно сталкиваются в черте города.

Лишь только в прошлом году на эстонских дорогах погибли 12 пешеходов, шестеро из них - населенных пунктах. По словам главного специалиста по профилактической работе Департамента шоссейных дорог Герли Грюнберг, обычно подобные инцидент имеют более одной причины, а ошибки совершают как пешеходы, так и водители.

В передаче будут рассмотрены аварии со смертельным исходом, по итогам которых можно сделать следующие выводы: пешеходы должны позаботиться о том, чтобы их было лучше видно как в черте города, так и за его пределами, а водители всегда должны быть готовы к внезапному появлению пешеходов на дороге.