Фото и видео: Сынаялги продают свои роскошные дома в Виймси

Олег Сынаялг сказал, что продажа домов связана с тем, что у них возникли денежные обязательства перед эстонскими банками и партнерами.

«Установленным запретом на пребывание в Айдуском ветропарке и судебной сагой государство причинило нам ущерб в миллионы евро. В то время, как чиновники докапываются до нас, мы платим по 10 000 евро в день за аренду находящегося в Айду подъемника», - объяснил Сынаялг.

На продаже расположенных в деревне Мийдуранна роскошных домов бизнесмены надеются заработать чуть более трех миллионов евро, то есть полтора миллиона за одну виллу.

Сынаялги продают свои роскошные дома в Виймси. ФОТО: city24.ee

«Только на прошлой неделе из-за запрета на пребывание генератору одного из ветряков был нанесен ущерб в размере полумиллиона евро, о судебных издержках и потерянном времени я и говорить не хочу. В то же время государство требует от нас - несмотря на то, что строительство остановлено силой - ежемесячно еще 10 000 евро за право застройки и обязывает нас, согласно договору, построить ветряной парк теперь уже за четыре года к весне 2023 года», - сказал Сынаялг.

По его оценке, чиновники пытаются вставить им палки в колеса, чтобы перепоручить строительство ветряного парка какой-то более подходящей фирме. «Но если надо, мы готовы продать все, но дело всей жизни уничтожить не позволим. Мы построим ветропарк Айду, и неважно, сколько чиновников нас донимают», - заключил он.