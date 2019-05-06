Пн, 6.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Взял пример с Роналду: Месси подобрал игроков для "Барселоны"

Взял пример с Роналду: Месси подобрал игроков для "Барселоны"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Lionel Messi.

ФОТО: LLUIS GENE / AFP

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб усилил позиции вратаря, центрального защитника и нападающего, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Don Balon.

Aргентинец подобрал кандидатов на каждую позицию. Он считает нужной покупку вратаря амстердамского «Аякса» Андре Онаны и защитника этой команды Маттейса де Лигта.

Из числа форвардов называются кандидатуры Луки Йовича («Айнтрахт», Франкфурт) и Ирвинга Лосано (ПСВ, Эйндховен).

В конце апреля с подобной просьбой к руководству «Ювентуса» обратился нападающий Криштиану Роналду. Он составил список из шести футболистов, которых, по его мнению, должны купить туринцы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ