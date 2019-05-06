Взял пример с Роналду: Месси подобрал игроков для "Барселоны"

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб усилил позиции вратаря, центрального защитника и нападающего, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Don Balon.
Aргентинец подобрал кандидатов на каждую позицию. Он считает нужной покупку вратаря амстердамского «Аякса» Андре Онаны и защитника этой команды Маттейса де Лигта.
Из числа форвардов называются кандидатуры Луки Йовича («Айнтрахт», Франкфурт) и Ирвинга Лосано (ПСВ, Эйндховен).
В конце апреля с подобной просьбой к руководству «Ювентуса» обратился нападающий Криштиану Роналду. Он составил список из шести футболистов, которых, по его мнению, должны купить туринцы.