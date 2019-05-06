Взял пример с Роналду: Месси подобрал игроков для "Барселоны"

Aргентинец подобрал кандидатов на каждую позицию. Он считает нужной покупку вратаря амстердамского «Аякса» Андре Онаны и защитника этой команды Маттейса де Лигта.

В конце апреля с подобной просьбой к руководству «Ювентуса» обратился нападающий Криштиану Роналду. Он составил список из шести футболистов, которых, по его мнению, должны купить туринцы.