Чемпионат мира по хоккею: сможет ли Россия прервать пятилетку без золотых медалей?

Уже в эту пятницу стартует одно из самых ожидаемых событий в международном хоккее - чемпионат мира в элитном дивизионе.
После отказа НХЛ посылать игроков на Олимпийские игры, именно чемпионаты мира позволяют любителям главного зимнего вида спорта воочию наблюдать за игрой лучших игроков планеты, которые не заняты в Кубке Стэнли. В этом году фанатам повезло особенно: из борьбы за Кубок Стэнли выбыли главные фавориты: "Вашингтон", "Питтсбург", "Тампа-Бэй", "Нэшвилл".
Десант НХЛ-овцев, которые выйдут на ледовые площадки Братиславы и Кошице поистине можно назвать близким к оптимальному. Да, не приехал Сидни Кросби, который уже выиграл все что можно на уровне сборных, и залечивающий моральные травмы после вылета "Пингвинов" из плей-офф Кубка Стэнли. Нет Коннора Макдэвида, Фила Кэссела, но есть Патрик Кейн, на свой последний ЧМ приедет Хeнрик Лундквист, а главное - все сильнейшие игроки-россияне за исключением Бобровского, Панарина, Радулова и Тарасенко.
Фавориты: Канада, Россия, Швеция, США
Кто-то называет состав канадцев на этом турнире слабым и без искры божьей. Да, приехали бы Кросби и Макдэвид, канадцев можно было бы сразу отправлять в финал, карты канадцам спутала и травма Джона Тавареса, полученная буквально только что. Франшиза "Торонто" пропустит ЧМ. Печалька... Но и без него есть кому у канадцев играть, а, главное, в нужный момент побиться-побороться, как это делает связка Сирелли-Джозеф. Kанадцы способны на медали любого достоинства, но и вылететь в 1/4 финала могут, это как у "кленовых" пойдет.
Преимущество канадцев - система заложенная в игроков с детства. Методики и тактики в канадском хоккее одинаковые с детских лиг. Поэтому и сборную собирать за месяц, а тем более, "в интересах сборной" кромсать календари и составы команд НХЛ, не требуется. Минусом канадцев могут стать как бытовые причины, так и возможная недооценка соперников.
Шведы снова собрали убийственную банду в которой не хватает только Эрика Карлссона, который с "Сан-Хосе" продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Есть Вильям Нюландер, Магнус Пяэрви-Свенссон, Адам Ларссон, опытнейшая бригада вратарей. Одним словом все, чтобы суметь защитить свой прошлогодний титул. Однако вопрос в том, как сумеет сборная Швеции проявить себя в критические моменты турнира.
От американцев можно ждать всего чего угодно. Очень сильная линия атаки: Патрик Кейн, Алекс Дебрикант, Дилан Ларкин, Джонни Годрю... С другой стороны, очень слабы как вратарская линия, так и линия обороны. Интереса к сборной США добавит то, что в ее составе на взрослом уровне дебютирует лучший юниор мира и возможный обладатель первого номера драфта-2019, Джек Хьюз, недавно побивший рекорд Александра Овечкина по набранным очкам на ЮЧМ. Характера американцам не занимать, на бронзу такого состава может вполне хватить.
Россияне привезут в Словакию самую именитую сборную со времен сочинской Олимпиады: Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Кузнецов, Орлов... Одними только именами можно заставить соперников капитулировать, но, как обычно с россиянами может случиться, либо некому будет таскать рояль - слишком звездный состав. Либо победит тренерская концепция под названием "пусть звезды сами играют". Последние матчи Евротура показали, что не все стабильно у россиян, звезды вкатываются, химия ищется, но, слава богу, вроде не будет классической трусливой схемы в два ударных звена и два чеккерских. Мировая хоккейная мода переходит все больше на три ударных звена.
Огромные вопросы вызывает наличие в составе Ильи Ковальчука, провалившего сезон в НХЛ и отправка домой Ильи Михеева, который вместо дома отправился в "Торонто", где ему прочат будущее элитного ту-вэй форварда. Таких игроков в России сейчас очень мало, поэтому за оборону будет тревожно. Кстати, вылет "Коламбуса" отправил в сборную Владислава Гаврикова. Приятная новость, что скрывать.
Сюрприз будет? Чехия, Финляндия, Швейцария
С такими составами у конкурентов швейцарцам будет неимоверно трудно повторить успех прошлого ЧМ - серебряные медали. Если говорить правду, то невозможно. Игроки у Швейцарии, в основном, из швейцарской лиги, которая хоть и входит в тройку сильнейших лиг Европы, но на данном ЧМ, в противостоянии с именитыми НХЛ-овцами, ребятам Пaтрика Фишера будет не хватать класса. Показательными станут поединки с россиянами и шведами. Смогут швейцарцы отнять очки y фаворитов группы В - можно будет подумать о полуфинале.
Сборная Чехии давно находится в полупозиции - с одной стороны, чехи всегда рассматриваются как одни из претендентов на медали, с другой - нет у чехов сейчас такого поколения, способного составить конкуренцию российским, канадским, шведским звездам. Хотя на этом, почти домашнем ЧМ, в пользу чехов будут не только трибуны, которые наверняка заполнятся громогласными фанатами чешской сборной, но и опытный десант игроков из-за океана: Радко Гудас, Якуб Врана, Якуб Ворачек, Онджей Палат, Доминик Симон. Тренирует чехов известный мотиватор Милош Ржига. На этом, правда, плюсы заканчиваются. У чехов нет сильных по мировым меркам вратарей, выступающие в Европе игроки представляют не самые сильные клубы, а на одной пятерке сильных НХЛ-овцев до финала будет добраться трудно.
Финны также переживают кризис: впервые за долгие годы "Львы" приедут с составом, который в лучшем случае подходит под этап Евротура. Не приедет Александр Барков, Патрик Лайне, а без двух главных звезд сборная Суоми может с таким составом рассчитывать разве что на четвертьфинал. В тренерском цеху финнов тоже застой: Лаури Марьямяки в очередной раз сменил Юкка Ялонен.
Болельщики на финских форумах прозвали свою сборную "сборищем ноумеймов".
Последняя путевка в 1/4 финала: Словакия, Дания, Франция, Германия
Все команды представляют братиславскую группу А. В октете, в котором сыграет сборная России, сложно представить, что швейцарцы, чехи, шведы и россияне уступят свое место командам Латвии, Австрии и Норвегии. А вот в Братиславе четыре сборные будут рубиться за последний билет в плей-офф. В этом квартете сложно отдать предпочтение какой-то из команд. Возможно, что Германия - более явный фаворит, поскольку приедут главные звезды: Леон Драйзатль из "Эдмонтона" и Доминик Кахун из "Чикаго". У датчан много игроков из сильнейшего чемпионата Старого света, Швеции. Плюс четверка игроков из КХЛ. Словаки располагают двумя парами отличных защитников из НХЛ, но кроме Томаша Татара и вечного Ладислава Надя креатива и мастерства в атаке маловато: практически все игроки нападения представляют очень слабый чемпионат Словакии.
Что покажут французы, не знают и сами "трехцветные": без Антуана Русселя и братьев Дакоста пострадает атака французов, а качество чемпионата Франции, откуда и собрана почти вся сборная, окажется недостаточно для завоевания путевки в 1/4 финала. Бельмар, Овитю также поломаны. Надежды только на Александра Тексье, закончившего пару дней назад поход за Кубком Стэнли.
Себя показать и мир посмотреть: Норвегия, Латвия, Австрия
Этим трем командам будет практически невозможно продлить себе пребывание в элите. Может быть Латвия, если удачно сыграет с чехами, швейцарцами, а также со всеми прямыми конкурентами, сможет пробиться в плей-офф. Есть у латышей все-таки потенциал - на тренерском мостике финалист Кубка Гагарина-2019 Боб Хартли, и, в принципе, сыгранный, сплоченный коллектив. Но класса латышам для сенсации скорее всего не хватит. Задача соседей - пошуметь на всю катушку, попытаться отобрать очки у лидеров и показать достойную игру. Такие же задачи будут и у сборной Норвегии.
Австрийцам же повезло: вылет им не грозит ( у нас есть сборная Италии), больших результатов никто не ждет - можно просто наслаждаться игрой, а там - как получится. Любой набор очков в матчах с Норвегией и выше будет рассматриваться с позиции сенсации.
Пришли, увидели, ушли: Италия, Великобритания
Британцев 25 лет не было в элите. Хоккей на Альбионе развивается стремительно, но класса игроков не хватит даже для проигрыша в овертайме. Британцы, к слову, - чемпионы довоенных ОИ и ЧМ, отправятся в Первый дивизион практически сразу после первых матчей, уступив место команде Белоруссии. Казахам на следующем чемпионате уступит место в элите сборная Италии, единственный шанс которой в матче против австрийцев, но класс северных соседей выше, поэтому, как и Британия, Италия в элите дольше чем на год не задержится.