Чемпионат мира по хоккею: сможет ли Россия прервать пятилетку без золотых медалей?

После отказа НХЛ посылать игроков на Олимпийские игры, именно чемпионаты мира позволяют любителям главного зимнего вида спорта воочию наблюдать за игрой лучших игроков планеты, которые не заняты в Кубке Стэнли. В этом году фанатам повезло особенно: из борьбы за Кубок Стэнли выбыли главные фавориты: "Вашингтон", "Питтсбург", "Тампа-Бэй", "Нэшвилл".

Десант НХЛ-овцев, которые выйдут на ледовые площадки Братиславы и Кошице поистине можно назвать близким к оптимальному. Да, не приехал Сидни Кросби, который уже выиграл все что можно на уровне сборных, и залечивающий моральные травмы после вылета "Пингвинов" из плей-офф Кубка Стэнли. Нет Коннора Макдэвида, Фила Кэссела, но есть Патрик Кейн, на свой последний ЧМ приедет Хeнрик Лундквист, а главное - все сильнейшие игроки-россияне за исключением Бобровского, Панарина, Радулова и Тарасенко.

Фавориты: Канада, Россия, Швеция, США

Кто-то называет состав канадцев на этом турнире слабым и без искры божьей. Да, приехали бы Кросби и Макдэвид, канадцев можно было бы сразу отправлять в финал, карты канадцам спутала и травма Джона Тавареса, полученная буквально только что. Франшиза "Торонто" пропустит ЧМ. Печалька... Но и без него есть кому у канадцев играть, а, главное, в нужный момент побиться-побороться, как это делает связка Сирелли-Джозеф. Kанадцы способны на медали любого достоинства, но и вылететь в 1/4 финала могут, это как у "кленовых" пойдет.

Преимущество канадцев - система заложенная в игроков с детства. Методики и тактики в канадском хоккее одинаковые с детских лиг. Поэтому и сборную собирать за месяц, а тем более, "в интересах сборной" кромсать календари и составы команд НХЛ, не требуется. Минусом канадцев могут стать как бытовые причины, так и возможная недооценка соперников.

Шведы снова собрали убийственную банду в которой не хватает только Эрика Карлссона, который с "Сан-Хосе" продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Есть Вильям Нюландер, Магнус Пяэрви-Свенссон, Адам Ларссон, опытнейшая бригада вратарей. Одним словом все, чтобы суметь защитить свой прошлогодний титул. Однако вопрос в том, как сумеет сборная Швеции проявить себя в критические моменты турнира.

От американцев можно ждать всего чего угодно. Очень сильная линия атаки: Патрик Кейн, Алекс Дебрикант, Дилан Ларкин, Джонни Годрю... С другой стороны, очень слабы как вратарская линия, так и линия обороны. Интереса к сборной США добавит то, что в ее составе на взрослом уровне дебютирует лучший юниор мира и возможный обладатель первого номера драфта-2019, Джек Хьюз, недавно побивший рекорд Александра Овечкина по набранным очкам на ЮЧМ. Характера американцам не занимать, на бронзу такого состава может вполне хватить.