«Красная секунда»: техническое состояние автомобилей в Эстонии оставляет желать лучшего

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен автомобилям и их техническому состоянию. Так ли все плохо с транспортными средствами, которые ежедневно выезжают на дороги страны? Представляют ли они опасность для других участников движения?
Узнайте в новом выпуске «Красной секунды» в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee!