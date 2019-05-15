Чт, 16.05.2019
Центристской партии необходимо пойти на столкновение с EKRE по какому-то вопросу. Пеэтер Хельме
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  • «Красная секунда»: техническое состояние автомобилей в Эстонии оставляет желать лучшего

«Красная секунда»: техническое состояние автомобилей в Эстонии оставляет желать лучшего

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У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен автомобилям и их техническому состоянию. Так ли все плохо с транспортными средствами, которые ежедневно выезжают на дороги страны? Представляют ли они опасность для других участников движения?

Узнайте в новом выпуске «Красной секунды» в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee!

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