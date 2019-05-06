В этом году Больничная касса заплатила за лечение от рака 42 000 человек 35 миллионов евро

Руководитель отдела лекарств и медицинских приспособлений Больничной кассы Эрки Лайдмяэ заверил, что Больничная касса постоянно дополняет новые лекарства от рака в перечень компенсируемых препаратов: «В этом году в список добавлены шесть новых препаратов от рака, в которых нуждаются несколько сотен человек. Для застрахованных людей теперь доступны новые лекарства для лечения рака легких, костного мозга, желудка и пищевода, почек, лимфостемы и от лейкемии».

Изучение и предложение новых и действенных возможностей лечения – это постоянный процесс. По оценке Лайдмяэ, для попадания современных препаратов в перечень важную роль играют именно врачи и производители лекарств, которые чаще всего подают в Больничную кассу ходатайства о компенсации за лекарства.

Больничная касса постоянно ведет переговоры с производителями лекарств, чтобы достичь договоренности по ценам, которые были бы по силам общему лекарственному кошельку: «Чем ответственнее и гибче производители подходят к ценам не лекарства, тем быстрее они попадают в список компенсируемых препаратов. Из нашей практики мы можем привести несколько положительных примеров, когда достижение желательного уровня цены не заняло у производителей нескольких месяцев. Это доказывает, что многое зависит от конкретного предприятия и его ценовой стратегии».

По словам Лайдмяэ, лекарства являются важной, но лишь одной частью финансируемого Больничной кассой лечения рака: «Одного лекарства мало, если вокруг всего этого нет целостной лечебной тактики, и у нас нет хорошо обученных врачей. При лечении от рака мы должны гарантировать и хорошие возможности диагностики, лучевую терапию, хирургическое и поддерживающее лечение, а также надзор и консультирование людей».

В последние годы выживаемость пациентов с раком в Эстонии улучшилась, и лечение находится на равном уровне с лучшими странами ЕС. Занимающаяся профилактикой рака главный специалист Больничной кассы Маде Бамбус объяснила, что для снижения смертности от рака самое главное – раннее обнаружение болезни, поскольку тогда возможности для сохранения качества жизни человека и полного выздоровления самые лучшие: «Именно поэтому Больничная касса по-прежнему финансирует многочисленные выборочные обследования, вакцинацию от папилломы, а также активно призывает людей пользоваться такой возможностью».

Бамбус признала, что цель Больничной кассы – предлагать людям выборочные обследования для профилактики рака, но роль человека – воспользоваться такой возможностью и принять участие в обследовании: «Вызывает сожаление то, как много людей не приходит на обследования, хотя получили приглашение на обследование и возможность проверить свое здоровье. Для людей такие обследования бесплатные. Однако многие попадают к врачу лишь тогда, когда уже слишком поздно и врач уже не может помочь. Обнаруженный на ранних стадиях рак поддается лечению и человеку можно спасти жизнь. Кроме того, не стоит забывать, что жить дольше здоровыми помогает, прежде всего, здоровый образ жизни – этого не заменит ни одно обследование».