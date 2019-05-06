Минтранс не стал останавливать полеты «Суперджетов». ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Министерство транспорта России не нашло оснований для приостановки полетов пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево, сказал глава ведомства Евгений Дитрих.

О намерении продолжить эксплуатацию «Суперджетов» также заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной приостановке полетов, сказал, что «это прерогатива специалистов, пока таких решений не принималось, нужно дождаться заключения о причинах ЧП ответил на вопросы об авиакатастрофе в Шереметьево».

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

В Следственном комитете России сказали, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

По данным компании-производителя в марте этого года в эксплуатации находились 138 таких самолетов, из них 33 - в иностранных авиакомпаниях. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 - «Аэрофлот», в парке которого до катастрофы числилось 50 лайнеров этой модели.

Самолет, потерпевший катастрофу в московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, утром того же дня приземлялся в Саранске, никаких проблем не было, заявили РИА Новости в аэропорту столицы Мордовии.

В компании «Аэрофлот» заявили, что причиной пожара на самолете SSJ 100 рейса SU 1492 стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине», которая не называется.

Это первая для «Аэрофлота» катастрофа с человеческими жертвами после 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в авиационной промышленности сообщает, что ранее у сгоревшего самолета было только одно серьезное техническое происшествие. В январе 2018 года во время снижения у него не выпустились закрылки, но самолет тогда благополучно приземлился.

Почему на «Суперджетах» мало летают?

В феврале этого года стало известно, что авиалайнеры SSJ100 «Гражданских самолетов Сухого» больше не будут летать во флоте ирландской компании CityJet.

Одним из клиентов CityJet была крупнейшая бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая арендовала четыре «Суперджета».

В начале ноября Brussels Airlines заявила, что отказывается от эксплуатации российских Sukhoi SuperJet. Их решили заменить моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier.

Причиной отказа от SSJ-100, по данным СМИ, стали частые неисправности самолетов. Пресса, цитируя источники в авиакомпании, называла эти неисправности «детскими болезнями».

В октябре Русская служба Би-би-си выяснила, что у крупнейших компаний-эксплуатантов SSJ-100 этот самолет простаивает на земле более шести дней подряд.

Так, по данным на 29 октября, из 50 самолетов SSJ-100 крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» более шести дней кряду не летали 15. Из них два самолета оставались на земле с 19 октября и один - с 18 октября.

Во внутреннем документе авиакомпании под названием «Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года» уровень безопасности самолета SSJ100 был обозначен как «средний», в то время как у всех самолетов производства Airbus и Boeing он был обозначен как «высокий».