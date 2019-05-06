Убытки концерна Volkswagen из-за "дизельгейта" достигли 30 млрд евро

Эти убытки, по всей видимости, будут расти. Так, по словам Виттера, компания отложила еще 5,5 млрд евро для покрытия потенциальных убытков, связанных с последствиями манипулирования данными о выбросах дизельных двигателей машин концерна. 3,4 млрд из этой суммы могут пойти на выплаты компенсаций по различным судебным искам, пишет Newsru.com.

Стоит напомнить, что дизельный скандал ("дизельгейт") разгорелся осенью 2015 года, когда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв автомобилей целого ряда входящих в концерн компаний для устранения технических фальсификаций. Через некоторое время в Volkswagen достигли с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.