Убытки концерна Volkswagen из-за "дизельгейта" достигли 30 млрд евро

Общие финансовые потери автоконцерна Volkswagen, понесенные из-за так называемого "дизельного скандала", составили около 30 млрд евро, передает Reuters ссылкой на финансового директора компании Франка Виттера.
Эти убытки, по всей видимости, будут расти. Так, по словам Виттера, компания отложила еще 5,5 млрд евро для покрытия потенциальных убытков, связанных с последствиями манипулирования данными о выбросах дизельных двигателей машин концерна. 3,4 млрд из этой суммы могут пойти на выплаты компенсаций по различным судебным искам, пишет Newsru.com.
Стоит напомнить, что дизельный скандал ("дизельгейт") разгорелся осенью 2015 года, когда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы.
Скандал вызвал массовый отзыв автомобилей целого ряда входящих в концерн компаний для устранения технических фальсификаций. Через некоторое время в Volkswagen достигли с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.
В начале октября 2018 года наблюдательный совет концерна Volkswagen принял решение уволить главу Audi Руперта Штадлера, который был арестован в связи с расследованием дела о дизельном скандале. В Volkswagen увольнение Штадлера объяснили тем, что он в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности. При этом отмечалось, что стороны достигли соглашения о добровольном увольнении. Позднее прокуратура Мюнхена обязала Audi выплатить штраф в 800 млн евро за манипуляции показателями вредных выбросов дизельных автомобилей компании.