У Сеэдера появился конкурент в борьбе за пост председателя «Отечества»

«Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы предложить «Отечеству» свой опыт и внешние контакты», - сказал фон Вирен в понедельник, 6 мая, в интервью ERR.

По его словам, развитие всей Эстонии сейчас идет по пути, заданному «Отечеством», и нет необходимости его существенно менять.