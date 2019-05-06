Пн, 6.05.2019
Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот? Ханно Певкур
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • У Сеэдера появился конкурент в борьбе за пост председателя «Отечества»

У Сеэдера появился конкурент в борьбе за пост председателя «Отечества»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Sander Ilvest.

Молодой политик Иллимар Лепик фон Вирен решил побороться за пост председателя партии «Отечество». До сих пор единственным претендентом на этот пост был действующий лидер политической силы Хелир-Валдор Сеэдер, передает Rus.ERR.

«Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы предложить «Отечеству» свой опыт и внешние контакты», - сказал фон Вирен в понедельник, 6 мая, в интервью ERR.

По его словам, развитие всей Эстонии сейчас идет по пути, заданному «Отечеством», и нет необходимости его существенно менять.

Хелир-Валдор Сеэдер приветствовал решение фон Вирена побороться за пост председателя, напомнив, что в выборах на безальтернативной основе он еще не участвовал, поскольку два года назад конкуренцию ему составила Кайа Ива.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ