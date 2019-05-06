У Сеэдера появился конкурент в борьбе за пост председателя «Отечества»

Молодой политик Иллимар Лепик фон Вирен решил побороться за пост председателя партии «Отечество». До сих пор единственным претендентом на этот пост был действующий лидер политической силы Хелир-Валдор Сеэдер, передает Rus.ERR.
«Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы предложить «Отечеству» свой опыт и внешние контакты», - сказал фон Вирен в понедельник, 6 мая, в интервью ERR.
По его словам, развитие всей Эстонии сейчас идет по пути, заданному «Отечеством», и нет необходимости его существенно менять.
Хелир-Валдор Сеэдер приветствовал решение фон Вирена побороться за пост председателя, напомнив, что в выборах на безальтернативной основе он еще не участвовал, поскольку два года назад конкуренцию ему составила Кайа Ива.