Евростат: годовой рост торговли в Эстонии опередил средние показатели по ЕС

За год – в марте, по сравнению с мартом прошлого года, объемы розничной торговли в Литве выросли на 7,5%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС.

Быстрее торговля росла только в Люксембурге (на 8,6%), Хорватии(на 8,6%), Румынии (на 9,3%) и Ирландии (на 10,8%). В Латвии за год торговля выросла на 4,4%, а в Эстонии – на 5,5%.