Поведение России назвали очень хорошим

«В большинстве стран начали понимать, что жаловаться на наше решение нет смысла. Альтернативой, предложенной рядом национальных антидопинговых агентств, было никогда не восстанавливать Россию в правах. На самом деле альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России.

Если случится провал, то есть риск возвращения России к плохим временам, когда они вновь начнут делать то, что было раньше. Это никак не связано с чистым спортом и защитой спортсменов.

Должен сказать, что ряд национальных антидопинговых организаций думали исключительно о политике, а не о практической стороне вопроса. Мы живём в политическом мире, у каждого своя позиция, но я, как президент организации, считаю, что нужно руководствоваться логикой, разумом и буквой закона.

Посмотрите на ситуацию в последние 18 месяцев — это был крупнейший политический тупик за многие годы. Дипломатов высылали, в моей стране людей отравили. ВАДА практически единственная организация, которая вынудила Россию сделать то, что мы хотели. Сейчас Россия ведёт себя невероятно хорошо", — цитирует Риди Inside the Games.