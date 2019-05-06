Пн, 6.05.2019
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Картина дня: подробности катастрофы в Шереметьево, приговор обвиняемому в убийстве школьницы и труп в Таллиннском порту

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Тюрьма. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Nick Loginov / PantherMedia / Scanpix

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

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