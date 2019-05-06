Картина дня: подробности катастрофы в Шереметьево, приговор обвиняемому в убийстве школьницы и труп в Таллиннском порту

Катастрофа в Шереметьево: что за самолет Superjet100?

Жесткая посадка авиалайнера SuperJet100 в Шереметьево, которая привела к гибели более 40 человек, стала второй авиакатастрофой в истории лайнера. Читайте далее...

Хронология аварий и катастроф Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 называют довольно сырым самолетом, из-за различных технических проблем компания потеряла значительную часть заказов и в основном востребована на российском рынке. Однако авиакатастрофа с большим количеством жертв с самолетами этого типа до вчерашнего дня была всего одна. Читайте далее...

В крушении SSJ-100 в Шереметьево много непонятного: версии

Следственный комитет рассматривает различные версии причин крушения самолета в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100, в котором погиб 41 человек. Однако ведомство их не называет, отмечая, что однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных. Читайте далее...

СКР обнародовал версии катастрофы в Шереметьево, в их числе недостаточная квалификация пилотов

Среди версий катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России (СКР) назвал недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Читайте далее...

Обвиняемый в убийстве школьницы из Кохтла-Ярве получил 16 лет тюрьмы

Вируский уездный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Артема Дроникова (19), которого обвинили в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве. Читайте далее...

В Таллинне у некоторых камер измерения скорости появится новая функция

Во вторник, 7 мая 2019 года, с 12:00 камеры контроля скорости, расположенные на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе (так называемый перекресток Кристийне) в Таллинне, помимо скорости, будет фиксировать нарушения, связанные с проездом на красный свет. Читайте далее...

Исследование: список Партии реформ по-прежнему самый популярный

За три недели до выборов в Европейский парламент наибольшей популярностью среди избирателей в Эстонии пользуется список Партии реформ — за него дали бы свои голоса 22 процента опрошенных. Последующие позиции в порядке предпочтения заняли списки Центристской партии — 20% и Социал-демократической партии — 19% поддержки. Читайте далее...

Начиная с сегодняшнего дня малообеспеченные многодетные семьи могут ходатайствовать о жилищном пособии

Сегодня KredEx начинает прием ходатайств на получение жилищного пособия, предназначенного для многодетных семей с низким уровнем дохода. На улучшение жилищных условий многодетных семей будет выделено свыше трех миллионов евро. Ходатайства можно подавать до 10 июня. Читайте далее...

В очередной раз названо место зарождения человеческой цивилизации

Международная группа ученых нашла новые доказательства, что «колыбелью» человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке. Анализ ДНК диких и культурных форм растений ямса, произрастающих на континенте, показал, что в этом регионе произошло зарождение растениеводства. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances. Читайте далее...

Самая серая мышь Рийгикогу вновь прорвалась в парламент