Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков: автобусный терминал «Виру» не справляется с нагрузкой

В будни из подземного терминала отправляются автобусы в 800 рейсов, а в часы пик нагрузка на него достигает 55 автобусов в час. В минувшем году им пользовались в день в среднем 6700 пассажиров.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков выразил признательность его создателям и тем, кто поддерживает терминал на уровне современных требований. Он отметил, что в зале ожиданий появились четыре больших табло с реальным временем отправления автобусов. И это в дополнение к информационным табло на каждой остановке. Чувствительные к прикосновению мониторы позволяют получить информацию о расписании движения всего общественного транспорта города.

В минувшем году обновлены потолки терминала, покрытие стен и колонн.

Терминал открывается утром в 5:00 и закрывается в полночь.