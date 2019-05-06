Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков: автобусный терминал «Виру» не справляется с нагрузкой

Почти треть проходящих через центр города автобусов не минует терминал «Виру», открывшийся ровно 15 лет назад - 7 мая 2014 года.
В будни из подземного терминала отправляются автобусы в 800 рейсов, а в часы пик нагрузка на него достигает 55 автобусов в час. В минувшем году им пользовались в день в среднем 6700 пассажиров.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков выразил признательность его создателям и тем, кто поддерживает терминал на уровне современных требований. Он отметил, что в зале ожиданий появились четыре больших табло с реальным временем отправления автобусов. И это в дополнение к информационным табло на каждой остановке. Чувствительные к прикосновению мониторы позволяют получить информацию о расписании движения всего общественного транспорта города.
В минувшем году обновлены потолки терминала, покрытие стен и колонн.
Терминал открывается утром в 5:00 и закрывается в полночь.
«К сожалению, - констатировал Новиков, - то, что построено полтора десятилетия назад, уже стало маловато для сегодняшнего Таллинна. Бесплатный общественный транспорт и расползание города по окрестностям выдвигают новые требования, что порождает необходимость поиска новых решений. Одно из них - расширение подземного автобусного терминала в центре города».