В Эстонии может появиться новый вид топлива

Руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе сказал Äripäev, что в ноябре прошлого года топливо MY продается на одной из рижских заправок, а с июня будет доступно на двух заправках в Вильнюсе, однако разрешение на продажу этого топлива в Эстонии еще не получено, поскольку разработанные Департаментом окружающей среды правила требуют подтверждения на уровне ЕС.
В феврале портал NewsNow Finland опубликовал подробное исследование, в котором написано, что для производства биодизеля Neste использует дистиллят жирных кислот пальмового масла PFAD, который является побочным продуктом производства пальмового масла. По словам защитников окружающей среды, производство биотоплива с использованием PFAD неизбежно приведет к повышению спроса на пальмовое масло.
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