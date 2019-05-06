В Эстонии может появиться новый вид топлива

Руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе сказал Äripäev, что в ноябре прошлого года топливо MY продается на одной из рижских заправок, а с июня будет доступно на двух заправках в Вильнюсе, однако разрешение на продажу этого топлива в Эстонии еще не получено, поскольку разработанные Департаментом окружающей среды правила требуют подтверждения на уровне ЕС.