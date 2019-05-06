Пн, 6.05.2019
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В Эстонии может появиться новый вид топлива

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Заправка Neste.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По словам вице-президента Neste Balti Катри Таскинен, Neste хочет поставлять в Эстонию биодизель MY Renewable, который, предположительно, на 100% произведен из возобновляемых источников, передает Majandus со ссылкой на  Äripäev.

Руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе сказал Äripäev, что в ноябре прошлого года топливо MY продается на одной из рижских заправок, а с июня будет доступно на двух заправках в Вильнюсе, однако разрешение на продажу этого топлива в Эстонии еще не получено, поскольку разработанные Департаментом окружающей среды правила требуют подтверждения на уровне ЕС.

В феврале портал NewsNow Finland опубликовал подробное исследование, в котором написано, что для производства биодизеля Neste использует дистиллят жирных кислот пальмового масла PFAD, который является побочным продуктом производства пальмового масла. По словам защитников окружающей среды, производство биотоплива с использованием PFAD неизбежно приведет к повышению спроса на пальмовое масло.

Подробнее читайте в Äripäev.

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