Планировавший убийство тюремного охранника заключенный использовал Юрия Устименко как рабочий инструмент
Сегодня Тартуский уездный суд признал отбывающего пожизненное заключение Юрия Устименко виновным в попытке убийства, а его сокамерника Николая Лиличкина – в подстрекательстве к убийству. Если бы Лиличкина, отбывающего наказание за покушение на убийство полицейского, оправдали, он мог уже в этом месяце выйти на свободу, пишет Tartu Postimees.
Прокуратура обвиняла Устименко в попытке убийства тюремного охранника, а Николая Лиличкина в том, что он подстрекал Устименко убить охранника. Суд пришел к выводу, что вина обоих обвиняемых доказана.
Прокурор Аро Сийнмаа объяснил, что Лиличкин использовал статус пожизненного заключенного Устименко и уговорил того напасть за него на тюремного охранника: «Лиличкин был убежден, что его роль в этом преступлении не всплывет».
Юрий Устименко приговорен к девяти годам лишения свободы, а Николай Лиличкин – к восьми годам тюрьмы.
На оглашение приговора Устименко прийти не захотел. Он сообщил, что отказывается от явки в суд по состоянию здоровья.
Сегодняшнее решение в будущем повлияет на возможность Устименко подать ходатайство о смягчении приговора и о досрочном освобождении.