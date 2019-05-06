Планировавший убийство тюремного охранника заключенный использовал Юрия Устименко как рабочий инструмент

Прокуратура обвиняла Устименко в попытке убийства тюремного охранника, а Николая Лиличкина в том, что он подстрекал Устименко убить охранника. Суд пришел к выводу, что вина обоих обвиняемых доказана.

Прокурор Аро Сийнмаа объяснил, что Лиличкин использовал статус пожизненного заключенного Устименко и уговорил того напасть за него на тюремного охранника: «Лиличкин был убежден, что его роль в этом преступлении не всплывет».

Юрий Устименко приговорен к девяти годам лишения свободы, а Николай Лиличкин – к восьми годам тюрьмы.

На оглашение приговора Устименко прийти не захотел. Он сообщил, что отказывается от явки в суд по состоянию здоровья.