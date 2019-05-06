Пн, 6.05.2019
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Самолеты Sukhoi Superjet по заниженной цене могла приобрести и airBaltic

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Sukhoi Superjet после авиакатастрофы.

ФОТО: / AP

В воскресенье в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, в результате чего погиб 41 человек. Согласно опубликованному в ноябре 2015 года сюжету LTV, самолеты Sukhoi Superjet предлагались авиакомпании airBaltic по цене ниже себестоимости.

В конце 2015 года после долгих обсуждений министры договорились о привлечении в airBaltic немецкого инвестора Ральфа Дитера Монтаг-Гирмеса, чей источник денег вызывал сомнения, и который хотел оказать влияние на пополнение парка самолетов, говорится в передаче.

Фотогаалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Было несколько признаков того, что, принимая совладельцем airBaltic Монтага-Гирмеса, в парк авиакомпании могут войти самолеты Sukhoi Superjet, чей производитель связан с индустрией военных самолетов России.

В августе был изменен план развития airBaltic, в который включили покупку региональных самолетов (к ним принадлежат и самолеты марки Sukhoi Superjet). 

По данным LTV, конкурс на поставку региональных самолётов, который был объявлен авиакомпанией, получил предложения от  японской корпорации Mitsubishi, бразильской Embraer и Sukhoi Superjet.

По неофициальной информации, самолёты Sukhoi Superjet предлагались airBaltic с более привлекательными условиями, чем у Mitsubishi и Embraer.

Sukhoi Superjet практически предлагал самолеты ниже себестоимости, однако авиакомпания решила их не приобретать. 

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

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