Самолеты Sukhoi Superjet по заниженной цене могла приобрести и airBaltic

В конце 2015 года после долгих обсуждений министры договорились о привлечении в airBaltic немецкого инвестора Ральфа Дитера Монтаг-Гирмеса, чей источник денег вызывал сомнения, и который хотел оказать влияние на пополнение парка самолетов, говорится в передаче.

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Было несколько признаков того, что, принимая совладельцем airBaltic Монтага-Гирмеса, в парк авиакомпании могут войти самолеты Sukhoi Superjet, чей производитель связан с индустрией военных самолетов России.

В августе был изменен план развития airBaltic, в который включили покупку региональных самолетов (к ним принадлежат и самолеты марки Sukhoi Superjet).

По данным LTV, конкурс на поставку региональных самолётов, который был объявлен авиакомпанией, получил предложения от японской корпорации Mitsubishi, бразильской Embraer и Sukhoi Superjet.

По неофициальной информации, самолёты Sukhoi Superjet предлагались airBaltic с более привлекательными условиями, чем у Mitsubishi и Embraer.

Sukhoi Superjet практически предлагал самолеты ниже себестоимости, однако авиакомпания решила их не приобретать.