Поздравление с 9 мая: ветеранов становится всё меньше, волонтеров - всё больше

Поздравят каждого уже в третий раз

“Началось все в 2017 году, 4 мая. Я прочитала информацию о том, что в Таллинне проходит акция “Помоги ветерану”, и решила организовать такую же акцию в Нарве”, - вспоминает Наталья Корзанова-Разгуляева.

В группе “Мамы Нарвы” в Фейсбуке Наталья опубликовала призыв собирать деньги для поздравления ветеранов. За шесть дней нарвитяне собрали 1775 евро.

Теперь для общения волонтеры создали отдельную группу “Поздравление ветеранов Нарвы”. Среди добровольцев появились и мужчины, хотя по-прежнему большинство участников акции - молодые мамы.

“Для того, чтобы акция носила не разовый характер, мы решили организовать свою некоммерческую организацию. Долго выбирали название, пришли к тому, что организация будет называться Õnnelik tulevik - “Счастливое будущее”, поскольку, как мы решили, те, кто не знает прошлого, живет без будущего. Раз мы будем помнить события той ужасной войны, у нас будет счастливое будущее, потому что мы не повторим тех ошибок”, - говорит Наталья.

В первый год волонтеры поздравили 72 ветерана. Сейчас нарвитян-ветеранов осталось только 50, причем одного из них родственники забрали в Россию. Поэтому в эти дни волонтеры готовят 49 подарков.

“Цель наша - расшириться, захватить еще и блокадников, и малолетних узников концлагерей. Нам удалось в эти дни поздравить 86 блокадников - мы им уже передали большие коробки конфет. Начали раздавать их с прошлого понедельника, - рассказывает Наталья. - 86 блокадников мы можем поздравить. А бывших малолетних узников в Нарве - 360, и у нас просто не хватает финансовых возможностей”.

Наталья Корзанова-Разгуляева ФОТО: Николай Андреев

Помощь с разных сторон

Наталья Корзанова-Разгуляева - внучка Василия Корзанова, председателя Союза ветеранов Нарвы. 9 мая Василию Афанасьевичу исполнится 93 года. Но каждый понедельник и вторник он ходит на работу - в офис Союза ветеранов.

Но поскольку поддерживать контакты со всеми ровесниками Василию Корзанову уже непросто, организацию ветеранов Второй мировой теперь поддерживает организация ветеранов другой войны - Афганской.

Волонтеры “Счастливого будущего”, в свою очередь, тоже поддерживают контакты с ветеранами Афганистана, например, вручали им подарки по случаю 30-летия вывода войск.

9 мая поток поздравлений и подарков нарвским ветеранам становится гораздо больше - кроме общественных организаций, подключаются и коммерческие фирмы. Так, добраться пожилым ветеранам на праздничный концерт на Петровской площади помогают не только волонтеры, но и таксофирмы, которые довозят их бесплатно.

Чайник, сладости и возможность поговорить

Что будет в подарках для нарвских ветеранов Второй мировой войны к 9 мая? В каждом - электрический чайник, набор сладостей, цветы и открытки. Причем, открытки специально для этих подарков делали дети из детских садов и школ Нарвы.

Группа “Поздравление ветеранов Нарвы” на Фейсбуке постепенно растет, сегодня в ней уже 991 участник. За каждым, кто находит время лично участвовать в поздравлении, закреплены конкретные ветераны - так удобнее и волонтерам, и ветеранам.

“Ветеранов становится всё меньше, а волонтеров - всё больше. Поэтому мне приходится некоторых ветеранов от волонтеров “забирать”, чтобы хватило всем, - говорит Наталья Корзанова-Разгуляева. - Многие не застали в живых своих бабушек и дедушек, а хочется пообщаться. И очень много благодарностей за то, что люди старой закалки, скажем так, нашей молодежи передают позитивный настрой, бодрость на будущую жизнь. Люди благодарят за то, что после общения с ветеранами, у них у самих в жизни всё нормализуется. Сейчас у меня проблема найти ветеранов для всех желающих волонтеров”.

Теперь волонтеры ходят в гости к ветеранам уже не один раз в году - каждого стараются поздравить с днем рождения, с Новым годом, а женщин - еще и с 8 марта.

“К этим дням многие ждут нас даже с накрытым столом, - рассказывает Наталья. - Ветеранам хочется не просто подарков и внимания, а именно поговорить. И многие наши девочки остаются у них по часу, по полтора. Ветераны и песни поют, и вспоминают прошлое, и показывают фотографии”.

На вопрос, почему ее идею нарвитяне так хорошо приняли, сама Наталья Корзанова-Разгуляева отвечает так: