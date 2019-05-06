В ходе субботника на Штромке было собрано 10 тонн мусора

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба управы Пыхьяского района столицы.

В порядок была приведена территория размером более 100 000 квадратных метров. Участников толоки угостили вкусным супом, перед ними выступил ансамбль L’Dorado. Среди собравшихся были разыграны билеты на новое колесо обозрения, установленное на крыше торгового центра Т1.

«Большое спасибо всем, кто принял участие в уборке Штромки! Всех, кто любит здесь гулять и отдыхать, призываю проявить уважение к труду жителей нашего района и не мусорить на пляже и в парке», - сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

В рамках мероприятия прошла дискуссия на тему защиты окружающей среды, в котором приняли участие зоолог Алексей Туровский и эксперт по переработке отходов Ханни Моора.