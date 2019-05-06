Фото: на старом еврейском кладбище прошли археологические исследования

В рамках исследований на территории бывшего кладбища в разных местах были сделаны семь раскопов, чтобы собрать информацию о фундаменте на месте бывших ворот, часовни кладбища и склепа, а также уточнить территорию, на которой находились захоронения. Подробный отчет о результатах исследования будет обнародован на следующей неделе.

На старом еврейском кладбище прошли археологические исследования. ФОТО: Гурли Ведру

«Выяснилось, что фундамент ворот был частично разрушен в советское время в процессе строительства здания на месте ворот. При этом фундамент одного из самых значительных сооружений на старом еврейском кладбище - мавзолея Шаи Левиновича - сохранился очень хорошо и уходит глубоко в землю. А вот плитка, которой был выложен пол мавзолея, сильно пострадала. В ходе исследования были также зафиксированы места захоронений», - отметил археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

На старом еврейском кладбище прошли археологические исследования. ФОТО: Гурли Ведру

Предварительные археологические исследования на территории старого еврейского кладбища по заказу отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования провело НКО Arheoloogiakeskus под руководством Гурли Ведру. На основании результатов исследования, Управа района Кесклинн планирует привести в порядок территорию старого еврейского кладбища.

«Прошлой весной в ходе толоки и мозгового штурма мы узнали мнение еврейской общины и местных жителей. Теперь нужно было получить точные археологические данные, чтобы найти достойное решение для территории бывшего кладбища. Еще рано говорить о том, как приведенная в порядок территория будет выглядеть в будущем, но стоит подчеркнуть, что на территории кладбища никто ничего строить не планирует. В планах огородить территорию, на которой были захоронения. Можно было бы также сделать на территории бывшего домика сторожа и прилегающего к нему сада, где захоронений не было, небольшую зону для спокойного отдыха», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Некоторые источники указывают, что старое еврейское кладбище могло находиться на территории нынешней улицы Магазини уже с конца 18-го века. С 1870 по 1880 годы кладбище было обнесено каменным ограждением, были построены ворота, домик сторожа и часовня. Позже на территории кладбища был построен склеп (мавзолей). С 1910-х годов была прекращена выдача участков под захоронения, в это же время было открыто новое еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое еврейское кладбище было разрушено в 1960-х годах. В 1967 году на его месте была построена автомобильная база и ремонтные мастерские. Стоявшие пустыми здания были снесены несколько лет назад. Управа района Кесклинн планирует привести территорию кладбища в порядок.