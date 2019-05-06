Генпрокуратура вызвала Порошенко на новый допрос по делу о Евромайдане

Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны в связи с делом о преступлениях против участников Майдана. Как сообщает NEWSru со ссылкой на «Украинские новости», допрос назначен на 7 мая.
Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил эту информацию «Интерфаксу - Украина». «Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра», - сказал Горбатюк.
Горбатюк ранее заявлял, что Порошенко несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям Майдана остаются без серьезного расследования и приговоров суда. Представитель генпрокуратуры отмечал, что Порошенко подписал ряд законов, которые мешали расследовать эти дела и способствовали прекращению некоторых из них «по процедурным моментам», пишет Daily Storm.
По этому же делу Порошенко уже вызывали на допрос в ноябре 2016 года в качестве свидетеля. Тогда президент Украины отказался подписать протокол допроса, который продолжался шесть часов. Источник в Генпрокуратуре сообщил, что в этот раз Порошенко вызывают и для нового допроса, и для подписания протокола старого допроса.
Многомесячный митинг в центре Киева, начавшийся в ноябре 2013 года, получил название Евромайдана: первоначально протестующие собрались после отказа президента Украины Виктора Януковича ратифицировать соглашение о евроинтеграции.
Вечером 18 февраля 2014 года милиция требовала от протестующих оставить Майдан, заявляя о проведении «антитеррористической операции». В ночь на 19 февраля был подожжен Дом профсоюзов, где отогревались обитатели лагеря на главной площади Киева. Силовики поджигали палатки и бросали гранаты в протестующих.
В столкновениях с силовиками, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек. Кульминацией столкновений на площади Независимости и прилегающей Институтской улице стало 20 февраля, когда погибли 52 человека: четыре милиционера и 48 протестующих. После февральских событий экс-президент страны Виктор Янукович бежал из страны, власть перешла к Верховной Раде, а позже на досрочных выборах президента победил Петр Порошенко.