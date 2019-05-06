Кокорину и Мамаеву попросили назначить по полтора года тюремного заключения

Сегодня в Москве начались прения сторон в рамках процесса над экс-игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По окончании прений государственный обвинитель попросил назначить футболистам наказание в виде полутора лет лишения свободы.
В ходе сегодняшнего заседания, как передает championat.com, были заслушаны все стороны судебного процесса. Сторона обвинения еще раз перечислила все травмы, которые получили жертвы компании в которую входили Кокорин и Мамаев, указав, что обвиняемые вели в обоих случаях нанесения побоев неадекватно и грозились убить потерпевших. Сторона защиты ссылалась на несостыковки в показаниях свидетелей и дознавателей МВД и просила прекратить обвинение подсудимых по 116 статье УК РФ "Побои".
В заключение прокурор заявил: «Полагаю, что возможно наказание лишь в виде реального лишения свободы. Отягчающих оснований нет. Основаниями для смягчения наказания могут быть факторы, что у Мамаеваа и Кокорина есть на иждивении дети, состояние здоровья Кокорина и положительные характеристики».
На основании изложенных в ходе сегодняшнего заседания фактов гособвинение попросило признать подсудимых виновными и назначить следующие наказания: Кириллу Кокорину — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в общей колонии, Александру наказание в виде 1 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Павлу Мамаеву — 1 год и 5 месяцев.