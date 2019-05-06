Кокорину и Мамаеву попросили назначить по полтора года тюремного заключения

В ходе сегодняшнего заседания, как передает championat.com, были заслушаны все стороны судебного процесса. Сторона обвинения еще раз перечислила все травмы, которые получили жертвы компании в которую входили Кокорин и Мамаев, указав, что обвиняемые вели в обоих случаях нанесения побоев неадекватно и грозились убить потерпевших. Сторона защиты ссылалась на несостыковки в показаниях свидетелей и дознавателей МВД и просила прекратить обвинение подсудимых по 116 статье УК РФ "Побои".

В заключение прокурор заявил: «Полагаю, что возможно наказание лишь в виде реального лишения свободы. Отягчающих оснований нет. Основаниями для смягчения наказания могут быть факторы, что у Мамаеваа и Кокорина есть на иждивении дети, состояние здоровья Кокорина и положительные характеристики».