Министр народонаселения: больше детей - больше денег

На прошедшей в понедельник в Nordic Hotel Forum посвященной Дню матери конференции «Деньги или дети?» министр народонаселения Рийна Солман в своем докладе сказала, что чем больше у людей будет детей, тем больше у них будет денег, но государство не намерено проникать к людям в спальню, поэтому они могут чувствовать себя свободно.
«Если заглянуть в будущее, в котором нас ждет старость, то чем больше будет детей, тем больше у нас будет денег, - сказала министр народонаселения. - Большую часть нашей пенсии будут платить дети и внуки. Я очень хочу, чтобы в будущем мы жили лучше, чем сегодня, и чтобы иммигранты не вытесняли наших жителей. Я хочу, чтобы вернулись те, кто уехал в поисках лучшей жизни. Хорошая жизнь не означает большое количество денег. Свежий воздух, хорошее настроение, безопасный и полный любви дом – это те факторы, которые нельзя измерить деньгами».
По ее словам, семьи в Эстонии хотят больше детей, чем у них есть сейчас – это подтверждают все исследования. «Задача государства заключается в создании наилучших условий для воспитания детей. Нам нужно развивать семейную политику с упором на многодетность. Например, пособие для многодетных семей помогло повысить рождаемость третьего ребенка на 25 процентов».
На прошедшей в честь Дня матери конференции выступили министр науки и образования Майлис Репс, министр народонаселения Рийна Солман, патрон SOS Lasteküla Кристи Каллас, настоятель прихода Яаниского и Тартуского университета Трийн Кяпп, психотерапевт Хайде Антсон, семейный терапевт Кайя Капста-Форрестер, предприниматель Майре Мильдер. В панельной дискуссии приняли участие член Рийгикогу Рийна Сиккут, предприниматель Кристель Круустюк, журналист Тойво Тянавсуу и политик Марко Померантс.
Конференцию организовал фонд SA Väärtustades Elu, под предводительством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца проводятся уже с 2012-го года.