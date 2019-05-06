Министр народонаселения: больше детей - больше денег

«Если заглянуть в будущее, в котором нас ждет старость, то чем больше будет детей, тем больше у нас будет денег, - сказала министр народонаселения. - Большую часть нашей пенсии будут платить дети и внуки. Я очень хочу, чтобы в будущем мы жили лучше, чем сегодня, и чтобы иммигранты не вытесняли наших жителей. Я хочу, чтобы вернулись те, кто уехал в поисках лучшей жизни. Хорошая жизнь не означает большое количество денег. Свежий воздух, хорошее настроение, безопасный и полный любви дом – это те факторы, которые нельзя измерить деньгами».