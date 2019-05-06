Мужчина ударил женщину в лицо и живот: вмешался случайный прохожий

К прибытию полиции нарушитель скрылся с места происшествия. Полиции известно, что это спутник жизни пострадавшей, 31-летний мужчина. Пострадавшей 24-летней женщине понадобилась первая помощь. Подробности инцидента выяснятся в ходе расследования.

Также в полицию сообщили, что в пятницу, около восьми часов вечера в жилом доме на улице Алази, Тарту, 24-летнего молодого человека ударили кулаком в лицо. Обстоятельства этого инцидента также установит уголовное следствие.

В полицию сообщили, что в субботу около трех часов два мужчины, личности которых до сих пор не установлены, напали в квартире, находящейся на бульваре Каунасе, Тарту, на незнакомого им 19-летнего мужчину. Пострадавшему оказали в травмпункте первую помощь, личности нападавших устанавливаются.