Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

По ее словам, супруг Новиковой Евгений был главврачом Снежногорской больницы. Он летал в командировку в Испанию и взял с собой дочь, чтобы та «погрелась» на выходных.

«Мама — учительница, она работала здесь, в Снежногорске. А ребенка папа взял на выходные с собой. Там была какая-то встреча врачей», — сказала собеседница издания. Она добавила, что мужчина был хорошим семьянином и хирургом с «золотыми руками», а девочке недавно исполнилось 13 лет.

После известий о гибели членов своей семьи Ксения Новикова поехала в Москву на процедуру опознания тел. Канал отмечает, что в октябре во время расстрела студентов в Керченском политехническом колледже у нее погибла племянница.