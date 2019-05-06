Молодой человек, застреливший учительницу в Вильянди, может досрочно выйти из тюрьмы

Суд выслушал в Раквереском доме суда точки зрения всех сторон, судебное постановление появится самое позднее 30 мая, сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

Вахур, отбывающий тюремный срок за убийство учительницы, участвовал в судебном заседании посредством видеомоста из Вируской тюрьмы.

На тот момент 15-летний молодой человек 27 октября 2014 года застрелил учительницу во время урока немецкого языка в Паалалиннаской гимназии в Вильянди. Он воспользовался револьвером своего отца, который тайно принес из дома.

Никто другой в ходе стрельбы не пострадал. Молодой человек не оказал сопротивления прибывшим на место происшествия полицейским.