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  • Молодой человек, застреливший учительницу в Вильянди, может досрочно выйти из тюрьмы

Молодой человек, застреливший учительницу в Вильянди, может досрочно выйти из тюрьмы

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В Вильяндиском доме суда при Тартуском уездном суде 20 октября 2015 молодого человека признали виновным в убийстве учительницы.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня в Вируском окружном суде обсуждалась возможность условно-досрочного освобождения молодого человека, застрелившего в Вильянди учительницу во время урока, решение будет вынесено в конце мая, передает Postimees.

Суд выслушал в Раквереском доме суда точки зрения всех сторон, судебное постановление появится самое позднее 30 мая, сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

Вахур, отбывающий тюремный срок за убийство учительницы, участвовал в судебном заседании посредством видеомоста из Вируской тюрьмы.

На тот момент 15-летний молодой человек 27 октября 2014 года застрелил учительницу во время урока немецкого языка в Паалалиннаской гимназии в Вильянди. Он воспользовался револьвером своего отца, который тайно принес из дома.

Никто другой в ходе стрельбы не пострадал. Молодой человек не оказал сопротивления прибывшим на место происшествия полицейским.

Вильяндиский дом суда при Тартуском уездном суде 20 октября 2015 года признал его виновным и приговорил к девяти годам тюремного заключения. Полиция задержала его 27 октября 2014 года, и с того времени он находится за решеткой. К настоящему момент он отсидел больше половины срока.

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