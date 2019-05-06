Молодой человек, застреливший учительницу в Вильянди, может досрочно выйти из тюрьмы

Сегодня в Вируском окружном суде обсуждалась возможность условно-досрочного освобождения молодого человека, застрелившего в Вильянди учительницу во время урока, решение будет вынесено в конце мая, передает Postimees.
Суд выслушал в Раквереском доме суда точки зрения всех сторон, судебное постановление появится самое позднее 30 мая, сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.
Вахур, отбывающий тюремный срок за убийство учительницы, участвовал в судебном заседании посредством видеомоста из Вируской тюрьмы.
На тот момент 15-летний молодой человек 27 октября 2014 года застрелил учительницу во время урока немецкого языка в Паалалиннаской гимназии в Вильянди. Он воспользовался револьвером своего отца, который тайно принес из дома.
Никто другой в ходе стрельбы не пострадал. Молодой человек не оказал сопротивления прибывшим на место происшествия полицейским.
Вильяндиский дом суда при Тартуском уездном суде 20 октября 2015 года признал его виновным и приговорил к девяти годам тюремного заключения. Полиция задержала его 27 октября 2014 года, и с того времени он находится за решеткой. К настоящему момент он отсидел больше половины срока.