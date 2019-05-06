Кто стал новым кандидатом в министры? Завтра EKRE раскроет карты

Сегодня с кандидатами в министры встречаются и общаются в узком кругу. Завтра объявят, кто стал кандидатом на пост министра ИТ- и внешней торговли, до этого его должно одобрить правление EKRE.

Председатель EKRE Март Хельме, который уже встретился с обоими претендентами, сообщил, что выбранный кандидат пройдет проверку.

Имен Хельме не назвал, но сказал, что один из кандидатов - мужчина, другой - женщина. Также известно, что кандидаты не входят в парламентскую фракцию EKRE.

Можно заключить, что имена кандидатов известны очень узкому кругу, поскольку, например, еще сегодня до обеда вице-председатель EKRE Яак Мадисон, по его собственным словам, ничего не знал о будущих кандидатах в министры.

В сферу деятельности будущего министра буду входить как внешняя торговля, так и инфотехнологии. "Мы ожидаем компетентности в двух достаточно разных сферах и поэтому найти подходящего человека сложнее", - признал Хельме.

Также, по словам Хельме, кандидаты - специалисты в области ИТ и компетентны в сфере внешней торговли. "Я описал бы их как очень достойных, трудолюбивых и компетентных людей", - сказал он.