Ханимяги: никак не могу прокомментировать слова Каалепа о пограничном договоре

По словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, он никак не может прокомментировать высказывание представителя входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE) Руубена Каалепа, заявившего по радио, что на коалиционных переговорах Центристская партия, EKRE и «Отечество» договорились, что Рийгикогу даже не будут передавать на ратификацию пограничный договор Эстонии с Россией.
«Я никак не могу прокомментировать высказывание Руубена Каалепа», - ответил Ханимяги на вопрос BNS, было ли на коалиционных договорах достигнуто соглашение не передавать пограничный договор парламенту на ратификацию.
«[Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу] Энн Ээсмаа прокомментировал эту тему и я могу повторить его слова. Согласованы пункты, отраженные в коалиционном договоре. По данному вопросу партии не решали, что этот состав вообще не будет касаться вопроса пограничного договора», - сказал Ханимяги.
«Ратификации не будет. В принципе, я бы сказал, что мы победили», - сказал Руубен Каалеп в интервью Vikerraadio.
В то же время, Энн Ээсмаа отметил, что «не заметил такого прямого соглашения». По словам Ээсмаа, нужно подождать, чтобы новый глава МИД Урмас Рейнсалу занялся своей работой, потому что такие темы развиваются в своем темпе.
«И та же неоднократно обсуждавшаяся встреча президентов [Керсти Кальюлайд и Владимира Путина] могла внести в этот вопрос определенную ясность или какие-нибудь перспективы. Разумеется, Эстония всегда придерживается своих позиций, так что здесь ни в коем случае не идет речь о компромиссе», - сказал Ээсмаа.
По словам Ээсмаа, законопроект о ратификации пограничного договора должно инициировать правительство, затем он должен перейти на обсуждение в комиссию по иностранным делам Рийгикогу. «Мы обсудим его и, как показывает и сегодняшняя дискуссия, мнений много. Комиссия по иностранным делам обычно довольно редко голосовала по определенным пунктам. Я предвижу, что в этом новом варианте сколько-то голосований может состояться», - сказал Ээсмаа.