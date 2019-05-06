Ханимяги: никак не могу прокомментировать слова Каалепа о пограничном договоре

«Я никак не могу прокомментировать высказывание Руубена Каалепа», - ответил Ханимяги на вопрос BNS, было ли на коалиционных договорах достигнуто соглашение не передавать пограничный договор парламенту на ратификацию.

«[Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу] Энн Ээсмаа прокомментировал эту тему и я могу повторить его слова. Согласованы пункты, отраженные в коалиционном договоре. По данному вопросу партии не решали, что этот состав вообще не будет касаться вопроса пограничного договора», - сказал Ханимяги.

«Ратификации не будет. В принципе, я бы сказал, что мы победили», - сказал Руубен Каалеп в интервью Vikerraadio.

В то же время, Энн Ээсмаа отметил, что «не заметил такого прямого соглашения». По словам Ээсмаа, нужно подождать, чтобы новый глава МИД Урмас Рейнсалу занялся своей работой, потому что такие темы развиваются в своем темпе.

«И та же неоднократно обсуждавшаяся встреча президентов [Керсти Кальюлайд и Владимира Путина] могла внести в этот вопрос определенную ясность или какие-нибудь перспективы. Разумеется, Эстония всегда придерживается своих позиций, так что здесь ни в коем случае не идет речь о компромиссе», - сказал Ээсмаа.