В результате взрыва мины в Латвии погиб человек, двое пострадали

В результате взрыва мины в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании, которая принимала участие в операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в Латвии. Ранены два военнослужащих, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил Албании Бардил Колцаку.
"Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай", - цитирует его газета Albanian Daily News.
Министерство обороны 6 мая в 15 часов на пресс-конференции проинформировало о произошедшем сегодня инциденте на Адажской военной базе.
В пресс-конференции приняли участие командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и представители боевой группы НАТО в Латвии. До пресс-конференции Министерство обороны информацию об инциденте не предоставляло.
"В 9:30 три албанских солдата пострадали, лейтенант [Зарифе Хасаная] скончалась через час после взрыва", - сообщил командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
Учения на военной базе Адажи приостановлены. Также пострадали командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай. Один из пострадавших находится в реанимации, второй пострадал не сильно.
Латвийский командующий Национальных вооруженных сил и полковник Канады Джош Майор выразил глубочайшие соболезнования Албании и семьям погибших.
Что имено взорвалось Калниньш не прокомментировал, так как пока не ясно была ли это мина с предыдущих учений или мина Второй мировой войны.
"На военной базе в Адажи проходят интенсивные учения. (..) В данный момент проводится строгое расследование. Я дал указ провести полную проверку полигона, чтобы найти ещё ненайденные мины. До этого момента учений не будет происходить", - сообщил Калниньш.
Калниньш выразил соболезнования семье погибшей и сочувствие близким раненых, подчеркнув, что с латвийской стороны будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить их транспортировку на родину.
Президент Латвии Раймонд Веойнис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразили соболезнования семье погибшей и пожелали скорейшего выздоровления раненым. "Латвия очень благодарна нашему союзнику Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", - пишут руководители страны.
I mourn the death of an Albanian soldier in Adazi base, my condolences to her family, I wish speedy recovery to the injured soldiers. Latvia is very grateful to our ally Albania for its contribution to NATO mission, this is very sad moment for all of us @AlbanianDiplo @CakajGent— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 6, 2019