Вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
"Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" планово вылетел из Шереметьево в 18:02 по московскому времени. Однако вскоре после взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. В 18:30 лайнер совершил "жесткую" посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего его охватил огонь.
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что рассматривает три версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
Русская служба Би-би-си рассказывает, что стало известно об обстоятельствах катастрофы в понедельник.
Почему самолет вернулся
Еще накануне проект Baza опубликовал рассказ командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который заявил, что запросить экстренную посадку экипаж решил из-за потери радиосвязи и отказа электроники на борту. Этому, по словам пилота, предшествовало попадание в самолет молнии.
"Мы взлетели, попали в тучу - был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - говорила в эфире телеканала "Россия 24" стюардесса Татьяна Касаткина.
О том, что в "Суперджет" ударила молния, рассказали также несколько пассажиров лайнера. Дмитрий Хлебушкин, один из первых пассажиров, вышедших к журналистам в Шереметьево, объяснял, что такой вывод сделал, поскольку видел "вспышку белого цвета".
Летевший тем же рейсом глава города Североморска Владимир Евменьков в понедельник рассказал радиостанции "Север FM", что сидел возле иллюминатора и "физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния".
"Стало понятно, что у нас проблемы, когда в самолет ударила очень сильная молния. Минут 20-30 мы еще были в воздухе. При этом паники в самолете не было, все люди спокойно сидели", - сообщила журналу "Сноб" пассажирка Марина Ситникова.
Почему начался пожар
В воздухе "Суперджет" еще не горел, пожар на его борту начался при посадке. Об этом говорят и следователи, и очевидцы катастрофы, а также свидетельствуют кадры приземления лайнера, которые попали в соцсети. О том, что возгорание двигателей произошло посадки, говорилось и в первом заявлении "Аэрофлота".
Как следовало из рассказа командира воздушного судна Евдокимова, которого цитировала Baza, причиной пожара могло стать жесткое приземление при превышении посадочной массы.
"Пожар [возник] после посадки, я так понимаю... Из-за приземления. Причина, наверное, в этом", - сказал он, уточнив, что самолет садился при полных топливных баках.
По свидетельствам очевидцев, при посадке "Суперджет" несколько раз сильно ударился о взлетную полосу.
По данным источника Интерфакса, знакомого с ходом расследования, пожар начался после попадания постороннего предмета в левый топливный бак: вероятно, его пробили детали разрушенного шасси, что спровоцировало выброс топлива и возгорание.
Командир воздушного судна не смог сказать, почему при посадке самолет ударился о землю. По его словам, "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".
В "Аэрофлоте" в понедельник вечером заявили изданию РБК, что Евдокимов - опытный пилот, его общий стаж составляет 6,8 тыс. часов налета, из которых более 1,4 тыс. - на "Суперджетах".