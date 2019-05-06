Пассажиров спускали на землю по спасательным трапам. В "Аэрофлоте" утверждают, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. По словам пассажиров, экипаж действовал профессионально.

"Только благодаря им [бортпроводницам] я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап", - рассказывал пассажир Хлебушкин.

Пассажир Михаил Савченко написал в "Фейсбуке", что члены экипажа, по его мнению, "все сделали оперативно и четко". Именно Савченко накануне выложил видео, на котором видно, что пассажиры покидали самолет с багажом.

В понедельник он сделал новую запись, прокомментировав возмущение в адрес пассажиров, забравших свои вещи из горящего самолета.

"Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы", - написал Савченко.

Стюардесса Касаткина в эфире канала "России 24" говорила, что после жесткой посадки "люди стали соскакивать с кресел, продвигаться [к выходу], хотя самолет был еще на скорости".

Как тушили пожар

Как заявил в понедельник глава минтранса Евгений Дитрих, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно.

"В 18:31 был объявлен "код красный", через одну минуту первая "пожарка" была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарных машин", - заявил он.

Тушение самолета, по словам министра, продолжалось 18 минут.

Кто погиб в катастрофе

В СКР сообщили, что из сгоревшего салона самолета извлечены тела 41 человека. Для установления личностей погибших будут проведены генетические экспертизы, заявили в ведомстве.

Дитрих подтвердил, что один из погибших - бортпроводник Максим Моисеев. Как сообщали СМИ, он помогал пассажирам в хвосте самолета. Моисеев сначала пытался открыть заднюю дверь, а когда у него это не получилось, начал выводить пассажиров вперед, сообщал ТАСС.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, 26 жертв катастрофы были жителями региона. Там объявлен трехдневный траур. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник написал во "ВКонтакте", что трое погибших - москвичи.

Вечером в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Андреа Калан подтвердила, что среди погибших есть гражданин США. В Душанбе сообщили, что в авиакатастрофе в Шереметьево погиб 28-летний гражданин Таджикистана.

Только в понедельник вечером "Аэрофлот" опубликовал список из 73 пассажиров Sukhoi Superjet 100 (49 мужчин и 24 женщины). Накануне авиакомпания публиковала только фамилии 33 выживших (22 мужчины и 11 женщин).

Что будет с "Суперджетами"

Минтранс пока не нашел оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100. В Росавиации накануне также назвали "преждевременными" любые выводы об ограничении эксплуатации "Суперджетов".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной приостановке полетов, сказал, что "это прерогатива специалистов, пока таких решений не принималось, нужно дождаться заключения о причинах ЧП ответил на вопросы об авиакатастрофе в Шереметьево".

По данным газеты "Коммерсант", сгоревший "Суперджет" имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки) и совершал преимущественно короткие (не более двух часов) перелеты.

По словам источника издания, у него был только один серьезный технический сбой - в январе 2018 года, когда при снижении самолет не смог выпустить закрылки, однако тогда полет завершился благополучно.

Как работает Шереметьево

С момента катастрофы аэропорт Шереметьево находится в ограниченном режиме работы - в понедельник днем там использовалась только одна взлетно-посадочная полоса.

Сообщалось, что ограничения вводятся в связи со следственными действиями на аэродроме бригады СКР.

Около 18:30 в понедельник в ведомстве заявили, что следователи закончили работать на месте происшествия. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета они собрали фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования, сообщил СКР.

"Аэрофлот" сообщил об отмене 46 рейсов, отправляющихся и прибывающих в Шереметьево 6-7 мая.

В компании отказалась комментировать сообщения о массовой сдаче билетов после авиакатастрофы, появившиеся в соцсетях. "Я эту информацию комментировать не буду", - заявил журналистам представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.