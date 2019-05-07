Вт, 7.05.2019
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  • Полиция задержала на дорогах Эстонии десять нетрезвых водителей

Полиция задержала на дорогах Эстонии десять нетрезвых водителей

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Рейд "Дуют все".

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

За минувшие сутки на дорогах страны были задержаны 10 нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, среди задержанных восемь находились в состоянии алкогольного, а двое - наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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